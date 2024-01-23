Support
Nærbilde av fronten på Perifo rett veggplatesett (1 stor lysrør)

Perifo rett veggplatesett (1 stor lysrør)

Dette hvite skinnebelysningssettet for vegg inkluderer ett stort gradient lysrør, to 1-meters skinner, en strømforsyningsenheten med kontakt for et vegguttak og kontakter for å lage en rett linje.

Høydepunkter

  • 1 stort lysrør, 1840 lm @2700K
  • Tar 29,5 watt fra strømforsyningsenheten
  • 200.4 cm
  • Designet for vegger
  • Inkluderer alt du trenger
I denne pakken

Nærbilde av fronten på Hue Perifo vegglys 100 W 1-punkts strømforsyningsenhet med kontakt

1 x Hue Perifo vegglys 100 W 1-punkts strømforsyningsenhet med kontakt

Denne strømforsyningen kobles til enden av Perifo-skinner og videre til vegguttaket. Gir strøm på opptil 100 W med lys på én enkelt strømforsyningsenhet – bare legg opp hver lysstyrke for å nå terskelen. Kun for Perifo sporbelysning.

Perifo vegglys 100 W 1-punkts strømforsyningsenhet med kontakt
Nærbilde av fronten på Hue Perifoskinne 1 m

2 x Hue Perifoskinne 1 m

Denne én meter lange skinnen i hvit gjør det mulig for deg å legge ut skinnebelysning slik du selv vil. Klikk Perifo-lys direkte inn i skinnen. Kun for Perifo skinnebelysning.

Perifoskinne 1 m
Nærbilde av fronten på Hue Perifo rett koblingsstykke

1 x Hue Perifo rett koblingsstykke

Koble sammen to Perifo-skinner med dette rette koblingsstykke i hvit. Kun for Perifo skinnebelysning.

Perifo rett koblingsstykke
Nærbilde av fronten på Hue White and color ambiance Play gradient stort lysrør

1 x Hue White and color ambiance Play gradient stort lysrør

Med et stort gradient lysrør i hvit kan du blande forskjellige farger på en stor del av rommet. Roter lysrøret for å vinkle det fyldige, kraftige lyset slik du ønsker. Kun for Perifo skinnebelysning.

Play gradient stort lysrør

Lær om Perifo

Hva er smart skinnebelysning?

Lær om hvordan Perifo skinnebelysning fungerer, og hvordan alle komponentene passer sammen.

Les mer om skinnebelysning

Bygg et tilpasset sett med skinnebelysning

Få trinnvis veiledning i hvordan du velger de enkelte komponentene for å bygge opp et tilpasset sett med skinnebelysning.

Les veiledningen

Spørsmål og svar

Trenger jeg en Hue Bridge for å bruke Perifo-skinnebelysning?

Kan jeg styre Perifo-skinnebelysningen med Bluetooth?

Hvordan beregner jeg maksimalt antall lys som kan legges til i Perifo-skinnebelysningsoppsettet mitt?

Kan jeg justere lengden på kabelen til veggstrømforsyningen?

Kan jeg justere lengden på kabelen til veggstrømforsyningen?

Hva er inkludert i et Perifo sporbelysningssett?

Kan jeg gjøre Perifo-skinnebelysningssettet enda større ved å legge til flere lys eller skinner?

Hvilke lys fungerer sammen med Perifo-skinnebelysningen?

Kan jeg installere Perifo-skinnebelysning selv?

Hvordan kobler jeg Perifo-skinnebelysningen til strømnettet?

Kan jeg bytte pærene i Perifo-lysene mine selv?

Kan jeg utvide et Perifo-skinnebelysningssett med ekstra lys?

Leveres et Perifo sporbelysningssett forhåndsmontert?

Hvilke monteringsmaterialer følger med et Perifo-belysningsskinnesett?

Hvordan kan jeg flytte Perifo-lysene på skinnen?

Hva kommer i esken når jeg bestiller Perifo sporbelysning?

Hvilke monteringsmuligheter har jeg med Perifo-belysningsskinner?

Hva er skjøteledningen og strømboksdekselet til Perifo-skinnebelysningen?

Hva er forskjellen på utvendige og innvendige hjørnekoblingsstykker?

