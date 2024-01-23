Perifo rett veggplatesett (1 stor lysrør)

I denne pakken

1 x Hue Perifo vegglys 100 W 1-punkts strømforsyningsenhet med kontakt Denne strømforsyningen kobles til enden av Perifo-skinner og videre til vegguttaket. Gir strøm på opptil 100 W med lys på én enkelt strømforsyningsenhet – bare legg opp hver lysstyrke for å nå terskelen. Kun for Perifo sporbelysning. Perifo vegglys 100 W 1-punkts strømforsyningsenhet med kontakt

2 x Hue Perifoskinne 1 m Denne én meter lange skinnen i hvit gjør det mulig for deg å legge ut skinnebelysning slik du selv vil. Klikk Perifo-lys direkte inn i skinnen. Kun for Perifo skinnebelysning. Perifoskinne 1 m

1 x Hue Perifo rett koblingsstykke Koble sammen to Perifo-skinner med dette rette koblingsstykke i hvit. Kun for Perifo skinnebelysning. Perifo rett koblingsstykke