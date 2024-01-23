Lær om hvordan Perifo skinnebelysning fungerer, og hvordan alle komponentene passer sammen.
Perifo rett veggplatesett (1 stor lysrør)
Dette hvite skinnebelysningssettet for vegg inkluderer ett stort gradient lysrør, to 1-meters skinner, en strømforsyningsenheten med kontakt for et vegguttak og kontakter for å lage en rett linje.
Nåværende pris er 5032,00 kr
Høydepunkter
- 1 stort lysrør, 1840 lm @2700K
- Tar 29,5 watt fra strømforsyningsenheten
- 200.4 cm
- Designet for vegger
- Inkluderer alt du trenger
I denne pakken
1 x Hue Perifo vegglys 100 W 1-punkts strømforsyningsenhet med kontakt
Denne strømforsyningen kobles til enden av Perifo-skinner og videre til vegguttaket. Gir strøm på opptil 100 W med lys på én enkelt strømforsyningsenhet – bare legg opp hver lysstyrke for å nå terskelen. Kun for Perifo sporbelysning.Perifo vegglys 100 W 1-punkts strømforsyningsenhet med kontakt
2 x Hue Perifoskinne 1 m
Denne én meter lange skinnen i hvit gjør det mulig for deg å legge ut skinnebelysning slik du selv vil. Klikk Perifo-lys direkte inn i skinnen. Kun for Perifo skinnebelysning.Perifoskinne 1 m
1 x Hue Perifo rett koblingsstykke
Koble sammen to Perifo-skinner med dette rette koblingsstykke i hvit. Kun for Perifo skinnebelysning.Perifo rett koblingsstykke
1 x Hue White and color ambiance Play gradient stort lysrør
Med et stort gradient lysrør i hvit kan du blande forskjellige farger på en stor del av rommet. Roter lysrøret for å vinkle det fyldige, kraftige lyset slik du ønsker. Kun for Perifo skinnebelysning.Play gradient stort lysrør
Lær om Perifo
Hva er smart skinnebelysning?
Bygg et tilpasset sett med skinnebelysning
Få trinnvis veiledning i hvordan du velger de enkelte komponentene for å bygge opp et tilpasset sett med skinnebelysning.