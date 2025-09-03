Beskytt det du har kjært, med kablet Hue 2K-sikkerhetskamera i svart. Skarp, ultraklar video i 2K – drevet av høy pikseltetthet – gjør at du ser alle detaljer, både dag og natt. Det er bygd for innendørs og utendørs bruk og holder vakt døgnet rundt med smart bevegelsesdeteksjon. Dessuten fungerer det sømløst med resten av Hue-belysningen din for å utløse lysalarmer eller slå på lys når det oppdager aktivitet – og dermed gjøres hele belysningssystemet ditt om til et smart sikkerhetssystem.