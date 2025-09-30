Support
  • Fungerer med Philips Hue belysning
  • Få varsler når bevegelse oppdages
  • Se hver detalj tydelig
Nærbilde av fronten på Secure Secure kablet kamera 2K

Secure kablet kamera 2K

Beskytt det du har kjært, med kablet Hue 2K-sikkerhetskamera i hvitt. Skarp, ultraklar video i 2K – drevet av høy pikseltetthet – gjør at du ser alle detaljer, både dag og natt. Det er bygd for innendørs og utendørs bruk og holder vakt døgnet rundt med smart bevegelsesdeteksjon. Dessuten fungerer det sømløst med resten av Hue-belysningen din for å utløse lysalarmer eller slå på lys når det oppdager aktivitet – og dermed gjøres hele belysningssystemet ditt om til et smart sikkerhetssystem.

Farge

Type

Pakning

Oppløsning

Midlertidig utsolgt

Vil du vite når produktet er tilgjengelig igjen.

Registrer deg for å motta en e-post når dette produktet er på lager igjen. Vi sender bare denne e-posten en gang.

Philips Hue Privacy Notice
Høydepunkter

  • Sømløs integrasjon med Philips Hue-belysning
  • Få varsler når bevegelse oppdages
  • 2K-video for å se alle detaljer tydelig
  • For innendørs og utendørs bruk
  • Kablet for kontinuerlig strøm
Finn produktmanualen din

Essential GU10 – smartspot – 345 lm – 4,7 W – 3-pakning

Hue White and color ambiance

Essential GU10 – smartspot – 345 lm – 4,7 W – 3-pakning

Opptil 345 lumen
Essential hvitt lys
Lav dimming ned til 2 %​
Essential-farge ​

579,00 kr

405,30 kr

Aurelle panellys

Hue White ambiance

Aurelle panellys

Integrert LED-lys
Bluetooth-styring via app
Styres med app eller stemmen*
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner

2769,00 kr

Secure-kamera med ledning

Hue

Secure-kamera med ledning

Ende-til-ende-kryptering
1080P HD-video
Plugges i stikkontakten
Veggfeste inkludert

1729,00 kr

1210,30 kr

Essential GU10 – smartspot – 345 lm – 4,7 W – 4-pakning

Hue White and color ambiance

Essential GU10 – smartspot – 345 lm – 4,7 W – 4-pakning

Opptil 345 lumen
Essential hvitt lys
Lav dimming ned til 2 %​
Essential-farge ​

699,00 kr

Festavia-lyslenker

Hue White and color ambiance

Festavia-lyslenker

Lag en gradient av farger
250 smarte fargelysdioder
20 meter ledning
Innendørs og utendørs bruk

2539,00 kr

1777,30 kr

Midlertidig utsolgt

Essential A60 – E27 smartlyspære – 806 lm – 8 W – 3-pakning

Hue White and color ambiance

Essential A60 – E27 smartlyspære – 806 lm – 8 W – 3-pakning

Opptil 806 lumen
Essential hvitt lys
Lav dimming ned til 2 %​
Essential-farge ​

579,00 kr

405,30 kr

En montasje som viser en smartlampe, smart kontaktsensor, en lysstripe og en Hue video doorbell.

Sikkerhet som fungerer med Philips Hue systemet ditt

Hue Secure kameraene fungerer uten problemer med Philips Hue belysningen du allerede eier. Når bevegelse oppdages, kan Philips Hue belysningen slå seg på automatisk – noe som øker synligheten og bidrar til å holde unna uønskede besøkende. 

En mann styrer ringeklokken, ringeenheten og Philips Hue belysningen sin via Hue appen på smarttelefonen.

Hold deg oppdatert, uansett hvor du er

Hue Secure kameraer oppdager bevegelse og sender øyeblikkelige varsler rett til telefonen din. Du kan også koble til kontakt- og bevegelsessensorer for å utløse lysalarmer og overvåke aktivitet rundt i hjemmet ditt.

En mann mottar et varsel om bevegelsesdeteksjon på smarttelefonen sin via Hue appen.

Én app, full kontroll

Hue appen gir deg full kontroll over hele Hue systemet ditt. Administrer Philips Hue belysning, kameraer, sensorer, varsler og alarmer – alt fra én app på smarttelefonen din.

Et bilde fra et 2K-kamera viser en kvinne som går over en terrasse.

Klar video, dag og natt

Sikre hjemmet ditt med skarp 2K- eller 1080p HD-video og infrarødt nattsyn for skarpe detaljer. Enten du plasserer kameraet innendørs eller utendørs, kan du med den fleksible kameradesignen overvåke akkurat der du trenger det.

En mann overvåker en live-visning av uteplassen sin på en smarttelefon via Hue appen.

Gratis 24-timers videohistorikk

Få tilgang til videoopptak fra de siste 24 timene uten kostnad for Hue Secure-kameraene og videoringeklokken, slik at du enkelt kan se på enhver hendelse uten abonnement.

En mann sitter og jobber ved den bærbare datamaskinen sin og overvåker inngangsdøren sin via 2K-kamera.

Bli håndfri med stemmestyring

Fungerer med Alexa, Google Assistant og Apple Home. 

Et 2K-kamera tar opp to personer som sitter på en sofa i en stue

Ditt personvern, vår prioritet

Videoopptak er ende-til-ende-kryptert og kun tilgjengelig for deg – ingen unntak.

Noen Secure kamerafunksjoner krever et abonnement for å låse dem opp. Bli kjent med de ulike planene, utforsk hva som gjør dem unike, og finn den rette for deg.

Spørsmål og svar

Hvordan får jeg en gratis prøveperiode på Secure, og når starter den?

Når begynner mitt Secure kamera å ta opp videoklipp?

Hva er levetiden på batteriet til Hue kameraet?

Hvor bred er visningsvinkelen til et Secure kamera?

Har Secure kameraet en innebygd sirene?

Støtter Secure kameraet toveis tale?

Kan jeg bytte ut batteriet til det batteridrevne Secure kameraet?

Kan jeg bruke skrivebordsstativet med det kablede Secure kameraet med batteri?

Vil bildene mine fra et 2K-kamera være i 2K?

Kan jeg bytte mellom 2K og 1080p oppløsning?

Spesifikasjoner

Design og utseende

  • Farge

    Hvitt

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

Emballasjemål og vekt

Produktets mål og vekt

Service

Tekniske spesifikasjoner

Kameraet

Hva støttes

Annet

Kolleksjon av Philips Hue produkter på hvit bakgrunn: standardpære, GU10-pære, Hue dimmer switch, Hue Bridge og Smart Button.

Finner du ikke svaret du lette etter?

Noen Secure kamerafunksjoner krever et abonnement for å låse dem opp. Bli kjent med de ulike planene, utforsk hva som gjør dem unike, og finn den rette for deg.

