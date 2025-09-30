Hue Secure kameraene fungerer uten problemer med Philips Hue belysningen du allerede eier. Når bevegelse oppdages, kan Philips Hue belysningen slå seg på automatisk – noe som øker synligheten og bidrar til å holde unna uønskede besøkende.
- Fungerer med Philips Hue belysning
- Få varsler når bevegelse oppdages
- Se hver detalj tydelig
Secure kablet kamera 2K
Beskytt det du har kjært, med kablet Hue 2K-sikkerhetskamera i hvitt. Skarp, ultraklar video i 2K – drevet av høy pikseltetthet – gjør at du ser alle detaljer, både dag og natt. Det er bygd for innendørs og utendørs bruk og holder vakt døgnet rundt med smart bevegelsesdeteksjon. Dessuten fungerer det sømløst med resten av Hue-belysningen din for å utløse lysalarmer eller slå på lys når det oppdager aktivitet – og dermed gjøres hele belysningssystemet ditt om til et smart sikkerhetssystem.
Farge
Type
Pakning
Oppløsning
Høydepunkter
- Sømløs integrasjon med Philips Hue-belysning
- Få varsler når bevegelse oppdages
- 2K-video for å se alle detaljer tydelig
- For innendørs og utendørs bruk
- Kablet for kontinuerlig strøm
Sikkerhet som fungerer med Philips Hue systemet ditt
Hold deg oppdatert, uansett hvor du er
Hue Secure kameraer oppdager bevegelse og sender øyeblikkelige varsler rett til telefonen din. Du kan også koble til kontakt- og bevegelsessensorer for å utløse lysalarmer og overvåke aktivitet rundt i hjemmet ditt.
Én app, full kontroll
Hue appen gir deg full kontroll over hele Hue systemet ditt. Administrer Philips Hue belysning, kameraer, sensorer, varsler og alarmer – alt fra én app på smarttelefonen din.
Klar video, dag og natt
Sikre hjemmet ditt med skarp 2K- eller 1080p HD-video og infrarødt nattsyn for skarpe detaljer. Enten du plasserer kameraet innendørs eller utendørs, kan du med den fleksible kameradesignen overvåke akkurat der du trenger det.
Gratis 24-timers videohistorikk
Få tilgang til videoopptak fra de siste 24 timene uten kostnad for Hue Secure-kameraene og videoringeklokken, slik at du enkelt kan se på enhver hendelse uten abonnement.
Bli håndfri med stemmestyring
Fungerer med Alexa, Google Assistant og Apple Home.
Ditt personvern, vår prioritet
Videoopptak er ende-til-ende-kryptert og kun tilgjengelig for deg – ingen unntak.
Finn et abonnement
Noen Secure kamerafunksjoner krever et abonnement for å låse dem opp. Bli kjent med de ulike planene, utforsk hva som gjør dem unike, og finn den rette for deg.
Spørsmål og svar
Hvordan får jeg en gratis prøveperiode på Secure, og når starter den?
Når begynner mitt Secure kamera å ta opp videoklipp?
Hva er levetiden på batteriet til Hue kameraet?
Hvor bred er visningsvinkelen til et Secure kamera?
Har Secure kameraet en innebygd sirene?
Støtter Secure kameraet toveis tale?
Kan jeg bytte ut batteriet til det batteridrevne Secure kameraet?
Kan jeg bruke skrivebordsstativet med det kablede Secure kameraet med batteri?
Fant du ikke et svar?
Vil bildene mine fra et 2K-kamera være i 2K?
Kan jeg bytte mellom 2K og 1080p oppløsning?
Spesifikasjoner
Design og utseende
Design og utseende
Farge
Hvitt
Ekstra funksjon/tilbehør følger med.
Ekstra funksjon/tilbehør følger med.
Emballasjemål og vekt
Emballasjemål og vekt
Produktets mål og vekt
Produktets mål og vekt
Service
Service
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Kameraet
Kameraet
Hva støttes
Hva støttes
Annet
Annet
