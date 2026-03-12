Ta Nanoleaf Triangle-, Mini Triangle- og Hexagon-veggpanelene inn i Hue-økosystemet. Med Philips Hue Wall Light Module kan du styre og tilpasse Nanoleaf-panelene dine sammen med Hue-lysene dine, slik at Hue-opplevelsen utvides til veggpanelene og skaper en helhetlig opplevelse i hele rommet – perfekt for enhver stemning. Legg til Nanoleaf-panelene dine i lysscener, automatiseringer og tidsplaner for et helhetlig smartbelysningsoppsett. Klikk Wall Light Module inn i et av panelene dine for å komme i gang. Hvis du allerede er en Hue-bruker og har Nanoleaf-paneler hjemme, er dette den enkleste måten å integrere dem i Hue-økosystemet på.

Hue-appen og stemmestyring

Hue-appkontroll: opptil 100 paneler

Inkluder Nanoleaf i lysscener

Skap en opplevelse i hele rommet.

For Nanoleaf-trekanter og -sekskanter