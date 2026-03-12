Wall light module
Nåværende pris er 469,00 kr
Nåværende pris er 469,00 kr
Nyhet
På lager
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Om Wall light module
Ta Nanoleaf Triangle-, Mini Triangle- og Hexagon-veggpanelene inn i Hue-økosystemet. Med Philips Hue Wall Light Module kan du styre og tilpasse Nanoleaf-panelene dine sammen med Hue-lysene dine, slik at Hue-opplevelsen utvides til veggpanelene og skaper en helhetlig opplevelse i hele rommet – perfekt for enhver stemning. Legg til Nanoleaf-panelene dine i lysscener, automatiseringer og tidsplaner for et helhetlig smartbelysningsoppsett. Klikk Wall Light Module inn i et av panelene dine for å komme i gang. Hvis du allerede er en Hue-bruker og har Nanoleaf-paneler hjemme, er dette den enkleste måten å integrere dem i Hue-økosystemet på.
- Hue-appen og stemmestyring
- Hue-appkontroll: opptil 100 paneler
- Inkluder Nanoleaf i lysscener
- Skap en opplevelse i hele rommet.
- For Nanoleaf-trekanter og -sekskanter
Funksjoner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103170132
Design og utseende
- Farge
- Hvitt
- Materiale
- Plast
Holdbarhet
- Nominell levetid
- 25 000
- For omgivelsestemperaturer mellom
- 0 til +40 °C
Ekstra funksjon/tilbehør følger med.
- Batterier følger med
- Nei
- Bærbar
- Nei
Diverse
- Spesielt designet for
- Underholdningsrom, Stue
Emballasjemål og vekt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103170132
- Nettovekt
- 0,02 kg
- Bruttovekt
- 0,03 kg
- Høyde
- 108 mm
- Lengde
- 36 mm
- Bredde
- 72 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929004440101
Produktets mål og vekt
- Total høyde
- 10 mm
- Total lengde
- 78,7 mm
- Total bredde
- 38 mm
Service
- Garanti
- To år
Tekniske spesifikasjoner
- Strømnett
- 110–240 V
- IP-klasse
- IP20
- Beskyttelsesklasse
- Klasse III – sikker ekstra lav spenning
- UL: våte, fuktige eller tørre steder
- Tørt område
- Radiofrekvensregistrering
- MotionAwareTM
- Zigbee-repeaterfunksjonalitet
- Ja
- Monteringsalternativer
- Vegg
Lyspæren
- Programvare kan oppgraderes
- Ja
Bryteren
- Konfigurerbare knapper
- 1
- Maks. lyspærer per bryter
- Ikke relevant
- Batteriets levetid er på minimum
- 0
Hva støttes
- Philips Hue-appen
- Android 12.0 og nyere, iOS 17 eller nyere
- Definert støtteperiode
- Minimum 60 måneder fra datoen for kjøp fra en autorisert forhandler
- Maks. antall tilbehør
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible operativsystemer
- Android, iOS
- Kommunikasjonsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-funksjonalitet
- Via Hue Bridge
Annet
- Brukerhåndbok
- User Manual
- Avhending av produktet
- Ved slutten av (den økonomiske) levetiden skal produktet kastes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet ditt bidrar til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse
- Demontering
- Ingen demonteringsinformasjon tilgjengelig