Wall light module

Nyhet
Nærbilde av fronten på Tilbehør Wall light module
På lager
  • Kjøp nå, betal senere med Klarna
  • Gratis frakt over 500 kr
  • 30 dagers gratis retur
  • 2-4 dagers levering
  • Sikker Utsjekk

Om Wall light module

Ta Nanoleaf Triangle-, Mini Triangle- og Hexagon-veggpanelene inn i Hue-økosystemet. Med Philips Hue Wall Light Module kan du styre og tilpasse Nanoleaf-panelene dine sammen med Hue-lysene dine, slik at Hue-opplevelsen utvides til veggpanelene og skaper en helhetlig opplevelse i hele rommet – perfekt for enhver stemning. Legg til Nanoleaf-panelene dine i lysscener, automatiseringer og tidsplaner for et helhetlig smartbelysningsoppsett. Klikk Wall Light Module inn i et av panelene dine for å komme i gang. Hvis du allerede er en Hue-bruker og har Nanoleaf-paneler hjemme, er dette den enkleste måten å integrere dem i Hue-økosystemet på.

  • Hue-appen og stemmestyring
  • Hue-appkontroll: opptil 100 paneler
  • Inkluder Nanoleaf i lysscener
  • Skap en opplevelse i hele rommet.
  • For Nanoleaf-trekanter og -sekskanter
  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay