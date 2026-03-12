La lyset strømme ned ovenfra og forvandle omgivelsene med glitrende farger. Festavia istapp-lyslenke er utviklet for utendørs bruk og består av elegante, vertikale lysstrenger som passer perfekt på tak, fasader, gjerder og balkonger. Istapp-lyslenken passer perfekt til vinterens høytider, feiringer gjennom hele året og dekorativ belysning i hverdagen. Den værbestandige IP54-klassifiseringen gjør at du kan la dem henge oppe hele året. Hver lysstreng lyser med levende fargegradienter eller hvitt lys som kan justeres fra varmt til kjølig, slik at du kan skape riktig stemning for enhver anledning. Skap enda mer magi med Festavia og en Hue Bridge! Skap minneverdige stemninger med dynamiske effekter — fra glitrende stjerner til dansende flammer. Synkroniser lysene dine med musikken og se dem danse, tones ned og skifte farge i takt med rytmen. Festavia integreres sømløst i Hue-økosystemet og fungerer sammen med Hue-utendørslysene dine. Du kan enkelt styre og tilpasse den via Hue-appen og stemmeassistenter.

8,5 m med 250 LED

Hvite og fargeoverganger

Musikksynkronisering og dynamiske effekter

Gjennomsiktig kabel

Utendørs bruk