Festavia istapp-lyslenke, 250 LED-lys
Nåværende pris er 2649,00 kr
Nåværende pris er 2649,00 kr
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Om Festavia istapp-lyslenke, 250 LED-lys
La lyset strømme ned ovenfra og forvandle omgivelsene med glitrende farger. Festavia istapp-lyslenke er utviklet for utendørs bruk og består av elegante, vertikale lysstrenger som passer perfekt på tak, fasader, gjerder og balkonger. Istapp-lyslenken passer perfekt til vinterens høytider, feiringer gjennom hele året og dekorativ belysning i hverdagen. Den værbestandige IP54-klassifiseringen gjør at du kan la dem henge oppe hele året. Hver lysstreng lyser med levende fargegradienter eller hvitt lys som kan justeres fra varmt til kjølig, slik at du kan skape riktig stemning for enhver anledning. Skap enda mer magi med Festavia og en Hue Bridge! Skap minneverdige stemninger med dynamiske effekter — fra glitrende stjerner til dansende flammer. Synkroniser lysene dine med musikken og se dem danse, tones ned og skifte farge i takt med rytmen. Festavia integreres sømløst i Hue-økosystemet og fungerer sammen med Hue-utendørslysene dine. Du kan enkelt styre og tilpasse den via Hue-appen og stemmeassistenter.
- 8,5 m med 250 LED
- Hvite og fargeoverganger
- Musikksynkronisering og dynamiske effekter
- Gjennomsiktig kabel
- Utendørs bruk
Funksjoner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103179999
Lyskildens egenskaper
- Kan dimmes
- Ja
Design og utseende
- Farge
- Gjennomsiktig
- Materiale
- PC, PVC
Holdbarhet
- Antall brytersykluser
- 15 000
- Nominell levetid
- 15 000
- For omgivelsestemperaturer mellom
- –20 til +45 °C
Ekstra funksjon/tilbehør følger med.
- Justerbart spothode
- Nei
- Batterier følger med
- Nei
- Velg farge
- Ja
- Integrert LED
- Ja
Lysegenskaper
- Fargegjengivelsesindeks (CRI)
- -
- Fargetemperatur
- 1000-20000 K
- Tiden det tar før lyset er på 60 %
- 2
- Lysutbytte (vurdert) (Nom)
- 12
Lyslenke/Lightstrip
- Kan forlenges
- Ja
- Inngangsspenning
- 24V
- Lengde
- 8 850 mm
Diverse
- Spesielt designet for
- Balkong, Utendørs, Terrasse
- Stil
- Tidløs
Emballasjemål og vekt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103179999
- Nettovekt
- 1,2 kg
- Bruttovekt
- 1,6 kg
- Høyde
- 156 mm
- Lengde
- 114 mm
- Bredde
- 328 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929004456801
Strømforbruk
- Strømforbruk i standbymodus
- 0,5
- Effektforbruk
- 14,6
- Energiforbruk kWh/1000 t
- 0,016
Produktets mål og vekt
- Kabellengde
- 13 350
- Total høyde
- 500 mm
- Total lengde
- 13 350 mm
- Kabellengde til første LED
- 4 500 mm
- Lyslenke lengde
- 8 850 mm
Service
- Garanti
- To år
Tekniske spesifikasjoner
- Lumen på 4000 K
- 200
- Lyskildeteknologi
- LED
- Lysfarge
- Gradientfarget lys (RGBIC)
- Strømnett
- 220–240 V
- IP-klasse
- IP54 (IP44 PSU)
- Beskyttelsesklasse
- Klasse II og III – kombiner DI og SELV
- Lyskilden kan byttes ut
- Ja
- Lumen på 2700 K
- 150
- Led-lysavstand
- 150 mm
- Radiofrekvensregistrering
- Ikke relevant
- Zigbee-repeaterfunksjonalitet
- Nei
- Monteringsalternativer
- Rekkverk, Vegg
Lyspæren
- Form
- Icicles
- Programvare kan oppgraderes
- Ja
Hva støttes
- Kompatibel med effektfunksjonen
- Yes
- Philips Hue-appen
- Android 12.0 og nyere, iOS 17 eller nyere
- WiFi
- Fungerer uten Wi-Fi
- Definert støtteperiode
- Minimum 60 måneder fra datoen for kjøp fra en autorisert forhandler
- Maks. antall tilbehør
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible operativsystemer
- Android, iOS
- Kommunikasjonsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-funksjonalitet
- Ikke tilgjengelig
Annet
- Brukerhåndbok
- Ingen håndbok tilgjengelig
- Avhending av produktet
- Ved slutten av (den økonomiske) levetiden skal produktet kastes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet ditt bidrar til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse
- Demontering
- Ingen demonteringsinformasjon tilgjengelig