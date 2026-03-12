Festavia lysgardin, 250 LED-lys
Nåværende pris er 2649,00 kr
Nåværende pris er 2649,00 kr
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Om Festavia lysgardin, 250 LED-lys
La hjemmet ditt stråle med et magisk lysgardin! Festavia lysgardin er laget for både innendørs og utendørs bruk, og gir ethvert øyeblikk liv med dekorativ og festlig belysning. Opplev levende fargegradienter eller hvitt lys som kan justeres fra varmt til kjølig langs hver lysstreng – perfekt for alle årstider, feiringer og stemninger. Heng dem foran vinduer, på vegger eller over senger. Takket være sin værbestandige IP54-klassifisering kan de brukes utendørs året rundt. Pynt fasader, terrasser og balkonger med det praktfulle lyset fra lysgardinet, og skap personlige øyeblikk med dynamiske effekter når du bruker Festavia med en Hue Bridge. Velg mellom glitrende stjerner, dansende flammer eller et mykt flimmer som minner om levende lys. Synkroniser lysene dine med musikken og se dem danse, tones ned og skifte farge i takt med rytmen. Festavia integreres sømløst i Hue-økosystemet og lyser i samspill med både innendørs- og utendørsbelysningen din. Du kan enkelt styre og tilpasse den via Hue-appen og stemmeassistenter.
- 1,35 x 2 m med 250 LED-lys
- Hvite og fargeoverganger
- Musikksynkronisering og dynamiske effekter
- Gjennomsiktig kabel
- Innendørs og utendørs bruk
Funksjoner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103179890
Lyskildens egenskaper
- Kan dimmes
- Ja
Design og utseende
- Farge
- Gjennomsiktig
- Materiale
- PC, PVC
Holdbarhet
- Antall brytersykluser
- 15 000
- For omgivelsestemperaturer mellom
- –20 til +45 °C
- Nominell levetid
- 15 000
Ekstra funksjon/tilbehør følger med.
- Justerbart spothode
- Nei
- Batterier følger med
- Nei
- Velg farge
- Ja
- Integrert LED
- Ja
Lysegenskaper
- Fargegjengivelsesindeks (CRI)
- -
- Fargetemperatur
- 1000-20000 K
- Tiden det tar før lyset er på 60 %
- 2
- Lysutbytte (vurdert) (Nom)
- 12
Lyslenke/Lightstrip
- Kan forlenges
- Ja
- Inngangsspenning
- 24V
- Lengde
- 1 350 mm
Diverse
- Spesielt designet for
- Balkong, Soverom, Hage, Utendørs, Terrasse
- Stil
- Tidløs
Emballasjemål og vekt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103179890
- Nettovekt
- 1,02 kg
- Bruttovekt
- 1,3 kg
- Høyde
- 156 mm
- Lengde
- 114 mm
- Bredde
- 226 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929004456601
Strømforbruk
- Strømforbruk i standbymodus
- 0,5
- Effektforbruk
- 13,9
- Energiforbruk kWh/1000 t
- 0,016
Produktets mål og vekt
- Kabellengde
- 5 850
- Total høyde
- 2 000 mm
- Total lengde
- 5 850 mm
- Kabellengde til første LED
- 4 500 mm
- Lyslenke lengde
- 1 350 mm
Service
- Garanti
- To år
Tekniske spesifikasjoner
- Lumen på 4000 K
- 200
- Lyskildeteknologi
- LED
- Lysfarge
- Gradientfarget lys (RGBIC)
- Strømnett
- 220–240 V
- IP-klasse
- IP54 (IP44 PSU)
- Beskyttelsesklasse
- Klasse II og III – kombiner DI og SELV
- Lyskilden kan byttes ut
- Ja
- Lumen på 2700 K
- 150
- Led-lysavstand
- 150 mm
- Radiofrekvensregistrering
- Ikke relevant
- Zigbee-repeaterfunksjonalitet
- Nei
- Monteringsalternativer
- Vegg, Vindu
Lyspæren
- Form
- Curtain
- Programvare kan oppgraderes
- Ja
Hva støttes
- Kompatibel med effektfunksjonen
- Yes
- Philips Hue-appen
- Android 12.0 og nyere, iOS 17 eller nyere
- WiFi
- Fungerer uten Wi-Fi
- Definert støtteperiode
- Minimum 60 måneder fra datoen for kjøp fra en autorisert forhandler
- Maks. antall tilbehør
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible operativsystemer
- Android, iOS
- Kommunikasjonsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-funksjonalitet
- Ikke tilgjengelig
Annet
- Brukerhåndbok
- User Manual
- Avhending av produktet
- Ved slutten av (den økonomiske) levetiden skal produktet kastes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet ditt bidrar til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse
- Demontering
- Ingen demonteringsinformasjon tilgjengelig