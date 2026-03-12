La hjemmet ditt stråle med et magisk lysgardin! Festavia lysgardin er laget for både innendørs og utendørs bruk, og gir ethvert øyeblikk liv med dekorativ og festlig belysning. Opplev levende fargegradienter eller hvitt lys som kan justeres fra varmt til kjølig langs hver lysstreng – perfekt for alle årstider, feiringer og stemninger. Heng dem foran vinduer, på vegger eller over senger. Takket være sin værbestandige IP54-klassifisering kan de brukes utendørs året rundt. Pynt fasader, terrasser og balkonger med det praktfulle lyset fra lysgardinet, og skap personlige øyeblikk med dynamiske effekter når du bruker Festavia med en Hue Bridge. Velg mellom glitrende stjerner, dansende flammer eller et mykt flimmer som minner om levende lys. Synkroniser lysene dine med musikken og se dem danse, tones ned og skifte farge i takt med rytmen. Festavia integreres sømløst i Hue-økosystemet og lyser i samspill med både innendørs- og utendørsbelysningen din. Du kan enkelt styre og tilpasse den via Hue-appen og stemmeassistenter.

1,35 x 2 m med 250 LED-lys

Hvite og fargeoverganger

Musikksynkronisering og dynamiske effekter

Gjennomsiktig kabel

Innendørs og utendørs bruk