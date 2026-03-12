Festavia lysnett, 250 LED-lys
Nåværende pris er 2649,00 kr
Nåværende pris er 2649,00 kr
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Om Festavia lysnett, 250 LED-lys
La hagen bade i et nett av magisk lys! Festavia LED-lysnett, laget for utendørs bruk, gir liv til hvert øyeblikk med dekorativ, festlig belysning. Nyt livlige gradienter i flere farger eller varmt til kjølig hvitt lys — perfekt for enhver årstid, feiring eller stemning. Legg Festavia-lysnett over busker, gjerder eller balkongrekkverk for å gi liv til ethvert område. Den værbestandige IP54-klassifiseringen gjør at du kan la dem henge oppe hele året. Skap enda mer magi med Festavia og en Hue Bridge! Gi hvert øyeblikk et personlig preg med dynamiske effekter – fra glitrende stjerner til dansende flammer eller et mykt flimmer som minner om levende lys. Synkroniser lysene dine med musikken og se dem danse, tones ned og skifte farge i takt med rytmen. Festavia integreres sømløst i Hue-økosystemet og fungerer sammen med Hue-utendørslysene dine. Du kan enkelt styre og tilpasse den via Hue-appen og stemmeassistenter.
- 1 x 3.5 m med 250 LED-lys
- Hvite og fargeoverganger
- Musikksynkronisering og dynamiske effekter
- Svart kabel
- Utendørs bruk
Funksjoner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103180070
Lyskildens egenskaper
- Kan dimmes
- Ja
Design og utseende
- Farge
- Svart
- Materiale
- PC, PVC
Holdbarhet
- Antall brytersykluser
- 15 000
- For omgivelsestemperaturer mellom
- –20 til +45 °C
- Nominell levetid
- 15 000
Ekstra funksjon/tilbehør følger med.
- Justerbart spothode
- Nei
- Batterier følger med
- Nei
- Velg farge
- Ja
- Integrert LED
- Ja
Lysegenskaper
- Fargegjengivelsesindeks (CRI)
- -
- Fargetemperatur
- 1000-20000 K
- Tiden det tar før lyset er på 60 %
- 2
- Lysutbytte (vurdert) (Nom)
- 12
Lyslenke/Lightstrip
- Kan forlenges
- Ja
- Inngangsspenning
- 24V
- Lengde
- 3 450 mm
Diverse
- Spesielt designet for
- Hage, Utendørs
- Stil
- Tidløs
Emballasjemål og vekt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103180070
- Nettovekt
- 1,28 kg
- Bruttovekt
- 1,64 kg
- Høyde
- 156 mm
- Lengde
- 114 mm
- Bredde
- 328 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929004457001
Strømforbruk
- Strømforbruk i standbymodus
- 0,5
- Effektforbruk
- 14,8
- Energiforbruk kWh/1000 t
- 0,016
Produktets mål og vekt
- Kabellengde
- 7 950
- Total høyde
- 1 000 mm
- Total lengde
- 7 950 mm
- Kabellengde til første LED
- 4 500 mm
- Lyslenke lengde
- 3 450 mm
Service
- Garanti
- To år
Tekniske spesifikasjoner
- Lumen på 4000 K
- 200
- Lyskildeteknologi
- LED
- Lysfarge
- Gradientfarget lys (RGBIC)
- Strømnett
- 220–240 V
- IP-klasse
- IP54 (IP44 PSU)
- Beskyttelsesklasse
- Klasse II og III – kombiner DI og SELV
- Lyskilden kan byttes ut
- Ja
- Lumen på 2700 K
- 150
- Led-lysavstand
- 144 mm
- Radiofrekvensregistrering
- Ikke relevant
- Zigbee-repeaterfunksjonalitet
- Nei
- Monteringsalternativer
- Busker
Lyspæren
- Form
- Net
- Programvare kan oppgraderes
- Ja
Hva støttes
- Kompatibel med effektfunksjonen
- Yes
- Philips Hue-appen
- Android 12.0 og nyere, iOS 17 eller nyere
- WiFi
- Fungerer uten Wi-Fi
- Definert støtteperiode
- Minimum 60 måneder fra datoen for kjøp fra en autorisert forhandler
- Maks. antall tilbehør
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible operativsystemer
- Android, iOS
- Kommunikasjonsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-funksjonalitet
- Ikke tilgjengelig
Annet
- Brukerhåndbok
- Ingen håndbok tilgjengelig
- Avhending av produktet
- Ved slutten av (den økonomiske) levetiden skal produktet kastes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet ditt bidrar til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse
- Demontering
- Ingen demonteringsinformasjon tilgjengelig