La hagen bade i et nett av magisk lys! Festavia LED-lysnett, laget for utendørs bruk, gir liv til hvert øyeblikk med dekorativ, festlig belysning. Nyt livlige gradienter i flere farger eller varmt til kjølig hvitt lys — perfekt for enhver årstid, feiring eller stemning. Legg Festavia-lysnett over busker, gjerder eller balkongrekkverk for å gi liv til ethvert område. Den værbestandige IP54-klassifiseringen gjør at du kan la dem henge oppe hele året. Skap enda mer magi med Festavia og en Hue Bridge! Gi hvert øyeblikk et personlig preg med dynamiske effekter – fra glitrende stjerner til dansende flammer eller et mykt flimmer som minner om levende lys. Synkroniser lysene dine med musikken og se dem danse, tones ned og skifte farge i takt med rytmen. Festavia integreres sømløst i Hue-økosystemet og fungerer sammen med Hue-utendørslysene dine. Du kan enkelt styre og tilpasse den via Hue-appen og stemmeassistenter.

1 x 3.5 m med 250 LED-lys

Hvite og fargeoverganger

Musikksynkronisering og dynamiske effekter

Svart kabel

Utendørs bruk