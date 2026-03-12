Muscari utendørs veggspot

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Nærbilde av fronten på Utendørslamper Muscari utendørs veggspot
Midlertidig utsolgt

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Om Muscari utendørs veggspot

Ta med deg Hue-stemningen ut! Spotten er perfekt til verandaen, terrassen, hagen eller inngangsdøren, og gir en konsentrert lysstråle med dekorative farger eller justerbart lys som kan endres fra varmt til kaldt hvitt. Gjør hvert øyeblikk til noe helt spesielt – skap stemning til en middag utendørs eller avslapning under stjernene. Når mørket faller på, kan du skifte til sterkt hvitt lys for ekstra trygghet – enten du vil se hvem som er der eller finne veien. Chromasync sikrer nøyaktig fargesamordning mellom flere Hue-lamper, slik at du får et harmonisk preg. Lampen, som er klassifisert etter IP44, er værbestandig og har et Powershield-belegg som bidrar til å beskytte mot misfarging og merker over tid. Den diskrete utformingen passer perfekt på alle vegger på utsiden av huset ditt, og gir deg lys akkurat der du trenger det. Få enkel kontroll – selv når du er borte fra hjemmet – samt tilpasningsmuligheter og automatiseringer med Hue-appen og stemmeassistenter.

  • Justerbart hvitt og farget lys
  • Værbestandig (IP44)
  • Powershield flekkbestandig belegg
  • Vegginstallasjon
  • App- og stemmestyring
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