Muscari utendørs veggspot
Nåværende pris er 929,00 kr
Nåværende pris er 929,00 kr
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Om Muscari utendørs veggspot
Ta med deg Hue-stemningen ut! Spotten er perfekt til verandaen, terrassen, hagen eller inngangsdøren, og gir en konsentrert lysstråle med dekorative farger eller justerbart lys som kan endres fra varmt til kaldt hvitt. Gjør hvert øyeblikk til noe helt spesielt – skap stemning til en middag utendørs eller avslapning under stjernene. Når mørket faller på, kan du skifte til sterkt hvitt lys for ekstra trygghet – enten du vil se hvem som er der eller finne veien. Chromasync sikrer nøyaktig fargesamordning mellom flere Hue-lamper, slik at du får et harmonisk preg. Lampen, som er klassifisert etter IP44, er værbestandig og har et Powershield-belegg som bidrar til å beskytte mot misfarging og merker over tid. Den diskrete utformingen passer perfekt på alle vegger på utsiden av huset ditt, og gir deg lys akkurat der du trenger det. Få enkel kontroll – selv når du er borte fra hjemmet – samt tilpasningsmuligheter og automatiseringer med Hue-appen og stemmeassistenter.
- Justerbart hvitt og farget lys
- Værbestandig (IP44)
- Powershield flekkbestandig belegg
- Vegginstallasjon
- App- og stemmestyring
Funksjoner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103165589
Lyskildens egenskaper
- Kan dimmes
- Ja
Design og utseende
- Farge
- Svart
- Materiale
- Aluminium
Holdbarhet
- For omgivelsestemperaturer mellom
- –25 til +45 °C
- Nominell levetid
- 25 000
Ekstra funksjon/tilbehør følger med.
- Justerbart spothode
- Nei
- Batterier følger med
- Nei
- Velg farge
- Ja
- Integrert LED
- Nei
- Bærbar
- Nei
- Type plugg
- Ingen plugg
Lysegenskaper
- Lysvinkel
- 40
- Fargegjengivelsesindeks (CRI)
- -
- Fargetemperatur
- 2000-6500 K
- Lysutbytte (vurdert) (Nom)
- 95
Diverse
- Spesielt designet for
- Balkong, Hage, Utendørs, Terrasse
- Stil
- Moderne
Emballasjemål og vekt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103165589
- Nettovekt
- 0,49 kg
- Bruttovekt
- 0,63 kg
- Høyde
- 130 mm
- Lengde
- 105 mm
- Bredde
- 135 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929004444401
Strømforbruk
- Strømforbruk i standbymodus
- 0,5
- Effektforbruk
- 4,2
- Energiforbruk kWh/1000 t
- 4,2
Produktets mål og vekt
- Total høyde
- 90 mm
- Total lengde
- 113 mm
- Total bredde
- 120 mm
Service
- Garanti
- To år
Tekniske spesifikasjoner
- Lumen på 4000 K
- 400
- Lyskildeteknologi
- LED
- Lysfarge
- Gradientfarget og hvitt lys (RGBICW)
- Strømnett
- 220–240 V
- Lyspære følger med
- 4.2
- Erstatningslyspære med maks. effekt i watt
- 5
- IP-klasse
- IP44
- Beskyttelsesklasse
- Klasse I – jordet
- Lyskilden kan byttes ut
- Ja
- Antall lyskilder
- 1
- UL: våte, fuktige eller tørre steder
- Vått område
- Radiofrekvensregistrering
- MotionAwareTM
- Monteringsalternativer
- Vegg
Lyspæren
- Form
- tube
- Inngangsspenning
- 220V-240V
- Programvare kan oppgraderes
- Ja
Hva støttes
- Kompatibel med effektfunksjonen
- Yes
- Philips Hue-appen
- Android 12.0 og nyere, iOS 17 eller nyere
- WiFi
- Fungerer uten Wi-Fi
- Definert støtteperiode
- Minimum 60 måneder fra datoen for kjøp fra en autorisert forhandler
- Maks. antall tilbehør
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible operativsystemer
- Android, iOS
- Kommunikasjonsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-funksjonalitet
- Ikke tilgjengelig
Annet
- Brukerhåndbok
- User Manual
- Avhending av produktet
- Ved slutten av (den økonomiske) levetiden skal produktet kastes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet ditt bidrar til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse
- Demontering
- Ingen demonteringsinformasjon tilgjengelig