Veggpanel-startsett, trekantet

Nyhet
Nærbilde av fronten på Vegglamper Veggpanel-startsett, trekantet
Midlertidig utsolgt

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Om Veggpanel-startsett, trekantet

Nanoleaf-paneler som fungerer med Philips Hue via vegglampemodulen. Kontroller panelene dine i Hue app sammen med de andre lysene dine. Kun tilgjengelig ved kjøp sammen med Hue vegglampemodul. Selges ikke separat.

  • Nanoleaf-lyspaneler
  • Fungerer med Philips Hue med vår wall light module
  • Kontroll i Hue app, stemme og tilbehør
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