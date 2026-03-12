Veggpanelutvidelsespakke, sekskantet
Nåværende pris er 579,00 kr
Nåværende pris er 579,00 kr
Nyhet
Midlertidig utsolgt
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Om Veggpanelutvidelsespakke, sekskantet
Nanoleaf-paneler som fungerer med Philips Hue via vegglampemodulen. Kontroller panelene dine i Hue app sammen med de andre lysene dine. Kun tilgjengelig ved kjøp sammen med Hue vegglampemodul. Selges ikke separat.
- Nanoleaf-lyspaneler
- Fungerer med Philips Hue med vår wall light module
- Kontroll i Hue app, stemme og tilbehør
Funksjoner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103170217
Lyskildens egenskaper
- Kan dimmes
- Ja
Design og utseende
- Farge
- Hvitt
- Materiale
- Plast
Holdbarhet
- Antall brytersykluser
- 2 500
- For omgivelsestemperaturer mellom
- 0 til +40 °C
- Nominell levetid
- 25 000
Ekstra funksjon/tilbehør følger med.
- Justerbar høyde
- Nei
- Justerbart spothode
- Nei
- Batterier følger med
- Nei
- Velg farge
- Ja
- Integrert LED
- Ja
- Type plugg
- Type C
Lysegenskaper
- Fargegjengivelsesindeks (CRI)
- -
- Fargetemperatur
- 2200-6500 K
- Tiden det tar før lyset er på 60 %
- 0
Diverse
- Spesielt designet for
- Underholdningsrom, Stue
- Stil
- Moderne
Emballasjemål og vekt
- Nettovekt
- 0,62 kg
- Bruttovekt
- 0,62 kg
- Høyde
- 0 mm
- Lengde
- 0 mm
- Bredde
- 0 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929004448402
Produktets mål og vekt
- Total høyde
- 10 mm
- Total lengde
- 115 mm
Service
- Garanti
- To år
Tekniske spesifikasjoner
- Lyskildeteknologi
- LED
- Lysfarge
- Farget lys
- Strømnett
- 100–240 V
- Lyspære følger med
- NA
- IP-klasse
- IP20
- Beskyttelsesklasse
- Klasse III – sikker ekstra lav spenning
- Lyskilden kan byttes ut
- Nei
- Antall lyskilder
- 6
- UL: våte, fuktige eller tørre steder
- Tørt område
- Radiofrekvensregistrering
- Ikke relevant
- Zigbee-repeaterfunksjonalitet
- Nei
- Monteringsalternativer
- Vegg
Lyspæren
- Form
- Hexagon
- Programvare kan oppgraderes
- Ja
Hva støttes
- Kompatibel med effektfunksjonen
- Yes
- Philips Hue-appen
- Android 12.0 og nyere, iOS 17 eller nyere
- WiFi
- Fungerer uten Wi-Fi
- Definert støtteperiode
- Minimum 60 måneder fra datoen for kjøp fra en autorisert forhandler
- Maks. antall tilbehør
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible operativsystemer
- Android, iOS
- Kommunikasjonsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-funksjonalitet
- Via Hue Bridge
Annet
- Brukerhåndbok
- Ingen håndbok tilgjengelig
- Avhending av produktet
- Ved slutten av (den økonomiske) levetiden skal produktet kastes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet ditt bidrar til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse
- Demontering
- Ingen demonteringsinformasjon tilgjengelig