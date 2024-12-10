Hue fungerer sammen med Nanoleaf: Alt du trenger å vite

Gjør veggene dine til levende lys. Nanoleaf Shapes-veggpaneler (Hexagons and Triangles) kan sømløst integreres i Philips Hue-systemet ditt ved hjelp av Philips Hue wall light module. Når de er koblet til, blir panelene en naturlig del av Hue-økosystemet, som styres direkte fra Philips Hue-appen, akkurat som de andre Hue-lysene dine.

Dette samarbeidet tilfører modulær, dekorativ veggbelysning til Hue-systemet ditt, og kombinerer Nanoleafs design med Philips Hues styring og automatisering for uttrykksfull og pålitelig belysning.

Hvorfor kombinere Hue og Nanoleaf?

Når du kombinerer Hue med Nanoleaf, kan du gjøre mer enn bare å lyse opp et rom – du kan uttrykke deg selv med lyet:

Skap et blikkfang – Design unike veggmønstre som blir et visuelt midtpunkt i ethvert rom.

– Design unike veggmønstre som blir et visuelt midtpunkt i ethvert rom. Én sammenhengende opplevelse – Styr Nanoleaf-panelene sammen med Hue-lysene dine for en helhetlig atmosfære.

– Styr Nanoleaf-panelene sammen med Hue-lysene dine for en helhetlig atmosfære. Enkel styring – Bruk Philips Hue-appen, stemmeassistenter, tidsplaner og automatiseringer for å tilpasse belysningen gjennom dagen.

– Bruk Philips Hue-appen, stemmeassistenter, tidsplaner og automatiseringer for å tilpasse belysningen gjennom dagen. Førsteklasses design møter smart belysning – Nanoleafs modulære paneler drevet av Hue-økosystemet.

Støttede Nanoleaf-produkter

Hue-integrasjonen støtter følgende Nanoleaf Shapes-produkter:

Nanoleaf Shapes Hexagons

Nanoleaf Shapes Triangles

Nanoleaf Shapes Mini Triangles

Andre Nanoleaf-produkter støttes foreløpig ikke i Hue-appen.

Dette trenger du

Før du begynner, må du sørge for at du har:

Nanoleaf Shapes-paneler (Hexagons eller Triangles)

(Hexagons eller Triangles) Nanoleaf-strømforsyning og paneler riktig montert

Philips Hue wall light module

Philips Hue-appen (siste versjon)

Hue Bridge (anbefales for å få tilgang til flere funksjoner), les mer her.

Alt du trenger er allerede inkludert i startsettet, så du kan begynne å skape med en gang.

Om Philips Hue wall light module

Det er Philips Hue wall light module som åpner for Hue-opplevelsen med Nanoleaf Shapes.

Enkel oppsett, montering og tilkobling til Nanoleaf-panelene dine

Integrer Nanoleaf-panelene i Hue-rom og -soner for å la dem delta i scener og automatiseringer

Muliggjør styring via Hue-appen, Hue-tilbehør og stemmeassistenter

Når de er tilkoblet, fungerer Nanoleaf-panelene dine som en Hue-lampe, klare til bruk i hele ditt smarte belysningssystem.

Trinn 1: Installer Nanoleaf-panelene dine

a. Planlegg oppsettet

Legg ut panelene på en flat overflate og eksperimenter med former og retning før montering.

b. Forbered veggen

Rengjør veggoverflaten slik at den er fri for støv og fett. Nanoleaf-panelene er kun beregnet for innendørs bruk.

c. Monter og koble til

Monter panelene ved hjelp av de medfølgende monteringsplatene, koble dem sammen med Nanoleaf-linkere og koble til Nanoleaf-strømforsyningen.

Panelene skal slå seg på og vise et lysmønster.

d. Koble til Philips Hue wall light module

Koble Philips Hue wall light module til Nanoleaf-panelene ved hjelp av koblingsenheten.

Trinn 2: Legg til Nanoleaf i Hue-appen

Åpne Philips Hue-appen. Gå til Innstillinger > Lys > Legg til lys. Skann QR-koden på Hue wall light module Følg trinnene på skjermen for å oppdage Philips Hue wall light module.

Når de er lagt til, vises Nanoleaf-panelene i Hue-appen som alle andre Hue-lyskilder, klare til å foredle rommet ditt.

Design og styring med Hue

Når de er koblet til via Hue, lar Nanoleaf Shapes-panelene deg:

Slå panelene av eller på sammen med resten av Hue-lysene dine

Justere lysstyrken jevnt

Endre farger etter humøret ditt

Legge til paneler i Hue-scener, rom, soner, tidsplaner og automatiseringer

Styre belysningen med Hue-appen, stemmeassistenter og Hue-tilbehør

I Hue oppfører Nanoleaf-panelene seg på samme måte som et gradient-lysstripe, og skaper flytende fargeoverganger på veggen din.

Viktige begrensninger du bør kjenne til

Følgende oppførsel er forventet på grunn av utformingen:

Nanoleaf-scener, musikkvisualiseringer, berøringsbevegelser og Nanoleaf-effekter vises ikke eller styres ikke i Hue-appen

i Hue-appen Hvis en Hue-underholdningssynkronisering, automatisering eller varsel utløses (for eksempel en dørklokke eller lysalarm), vil Hue overstyre eventuelle aktive Nanoleaf-effekter og ikke automatisk gjenoppta den siste effekten.

Feilsøking:

Disse trinnene gjelder kun Hue‑relatert oppsett og styring.

Hue wall light module ikke funnet i Hue-appen

Sørg for at Philips Hue wall light module og strømforsyningen er tilkoblet og får strøm

er tilkoblet og får strøm Oppdater Hue-appen til den nyeste versjonen.

Hue wall light module kan ikke nås i Hue-appen

Sjekk at Nanoleaf-panelene får strøm ved å koble dem fra og til strømnettet igjen.

Bruk funksjonen for å koble til på nytt i Hue-appen.

Fjern Philips Hue wall light module fra Hue-appen og legg den til på nytt.

Ofte stilte sprøsmål

Trenger jeg en Hue Bridge for å bruke Nanoleaf med Hue?

Nei. En Philips Hue Bridge er ikke nødvendig for å integrere Nanoleaf-paneler i Hue-økosystemet. Men hvis du legger til en Bridge, får du tilgang til flere funksjoner. Les mer her.

Hvilke Nanoleaf-produkter støttes?

Foreløpig støttes kun Hexagons, Triangles og Mini Triangless.

Hvor mange Nanoleaf-paneler kan jeg koble til én strømforsyning?

For denne informasjonen, se Nanoleafs strømforsyningskalkulator.

Hvor mange Nanoleaf-paneler støttes av Hue wall light moduleen?

Opptil 100 paneler støttes og kan styres i Hue-appen.

Kan jeg bruke Nanoleaf-panelene som en del av underholdningsområdet mitt?

Ja, det støttes; vi anbefaler imidlertid ikke å synkronisere Nanoleaf-paneler med innholdet på skjermen din, da opplevelsen, avhengig av oppsettet, kanskje ikke blir fullt optimalisert for synkronisering med innholdet på skjermen. De er imidlertid et flott tillegg for å skape stemning i underholdningsområdene dine.

Hvorfor ser jeg ikke Nanoleaf-scener i Hue-appen?

Nanoleaf-scener og -effekter styres via Nanoleaf-appen og er ikke tilgjengelige hos Hue.

Hvor kan jeg få hjelp med problemer knyttet til Nanoleaf-maskinvare eller -paneler?

For feilsøking og support for Nanoleaf, besøk https://support.nanoleaf.me.

Trenger du mer hjelp?

Hvis du har problemer med å legge til Nanoleaf i Hue-appen eller bruke den i Hue-systemet ditt, kan du besøke Philips Hue Support for ytterligere hjelp.

For Nanoleaf-spesifikke maskinvareemner eller funksjoner som kun finnes i Nanoleaf, må du alltid kontakte Nanoleaf-kundestøtte.