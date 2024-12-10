Hue Screen Sync: kalibrerings- og feilsøkingsveiledning

Hue Screen Sync gir liv til TV-skjermen ved å synkronisere Philips Hue belysningen med det du ser på. Gjennom optisk synkroniseringsteknologi fanger enheten direkte opp fargene som vises på skjermen, for å skape oppslukende belysning som matcher det du ser på i sanntid.

Kom i gang: kalibreringsprosessen

Hvordan får jeg den beste Hue Screen Sync-opplevelsen?

For å gi deg en sømløs seeropplevelse bruker Hue Screen Sync en rask oppsettsprosess for å synkronisere rombelysningen med skjermen. Et enkelt oppsett sørger for at levende fargeeffekter og stemningsskapende lys nøyaktig gjenspeiler handlingen på skjermen.

Hva bør jeg sjekke før jeg starter kalibreringen?

Før du begynner:

● Klar sikt: Plasser Screen Sync slik at enheten har uhindret utsikt til hele TV-skjermen.

● Fri sikt: Sørg for at ingen kabler, møbler eller planter blokkerer synslinjen mellom Screen Sync-linsen og TV-en.

● Rengjør linsen: Tørk av kameraet med en ren mikrofiberklut for å sikre klart bildeopptak under oppsettet.

● Slå på lysene i underholdningsområdet ditt: Slå på alle Hue lys som er tilordnet underholdningsområdet ditt, for å gi Screen Sync best mulig lysforhold, slik at enheten kan tilpasse seg ditt personlige miljø.

● Eliminer refleksjoner: Unngå direkte sollys eller sterke lamper som reflekteres på enheten via TV-en.

Slik kalibrerer du Hue Screen Sync

Åpne Philips Hue-appen. Gå til Sync-fanen, og sørg for at Screen Sync-enheten din er valgt under HVA. Trykk på de tre små prikkene for å gå til Innstillinger. Velg Kalibrering. Følg instruksjonene på skjermen. Bekreft automatisk deteksjon, eller gå til feilsøking hvis skjermen må justeres manuelt. Forhåndsvis resultatet, og trykk på Lagre når du er fornøyd.

Hvordan ser en vellykket kalibrering ut?

Et vellykket oppsett skaper responsive, vakre lyseffekter på følgende vis:

● Sørg for at tuning er fullført: Tuning skjer etter kalibrering. På Sync-fanen kan du sjekke om dette er fullført eller fortsatt pågår.

● Nøyaktig retningsbestemt fargematching: Lysene rundt TV-en speiler de nøyaktige fargesonene som vises på hver kant av skjermen.

● Myke overgangseffekter: Belysningen flyter sømløst mellom romsoner etter hvert som scenene skifter på skjermen.

● Oppslukende atmosfære: Omgivelseslys utvider skjermens tilstedeværelse i rommet uten å overvelde belysningen.

● Levende dybde og kontrast: Naturlige mørke scener forblir behagelig dempet, mens lyse høydepunkter gjør at omgivelseslys umiddelbart lyser sterkere.

Merk: Hvis omrisset strekker seg utover skjermen og inn i rommet eller kutter av kantene på bildet, blir fargeprøvene feil eller vises på feil sted.

2. Feilsøking av kalibreringsfeil og skjermdeteksjon

Autokalibreringen feiler stadig eller gir et forvrengt omriss. Hva kan jeg gjøre?

Hvis autokalibreringen ikke klarer å finne skjermen eller viser en skjev/deformert trapes på telefonen:

Reduser skjermrefleksjoner: Slå av taklys og lamper som er plassert ved siden av TV-en, og trekk for gardinene. En blank TV-skjerm fungerer som et speil – hvis den optiske synkroniseringssensoren ser gjenskinn, forveksler den refleksjonen med skjerminnhold. Øk kontrasten mellom skjermen og omgivelsene: Sørg for at rommet har jevnt, mykt lys og at skjermen viser et klart, sterkt bilde (eller en bakgrunn med høy kontrast). Rengjør optiske overflater: Tørk av linsen og TV-skjermen med en myk mikrofiberklut. Støv og fingeravtrykk sprer lys og forstyrrer kantdeteksjonen. Fjern hindringer: Fjern lydplanker, dekorasjoner eller gjenstander som blokkerer bunnen eller sidene av skjermen. Bytt til manuell justering: Hvis autodeteksjonen sliter med rombelysningen, drar du hjørnepinnene manuelt til hvert rammehjørne.

Den automatiske kalibreringen klarer stadig ikke å oppdage skjermen. Hva kan jeg gjøre?

● Koble fra og til strømmen: Koble Screen Sync-strømforsyningen fra vegguttaket, vent 10 sekunder, koble til igjen, og start kalibreringen på nytt i Hue appen.

● Sjekk enhetens vinkel på nytt: Sørg for at den optiske enheten er montert i vater og så rett som mulig mot skjermen – hvis vinkelen er for skarp, gir det mer gjenskinn.

● Hvis dette ikke fungerer, velger du TV-hjørnene manuelt.

Hvorfor vises farger på feil side av rommet?

Når farger vises på omvendt side (f.eks. vises et sterkt, rødt blink på venstre side av TV-en, men Hue lysene på høyre side reagerer):

● Kalibreringshjørnene er feiljustert eller invertert.

● Gå tilbake til Innstillinger > Kalibrer Screen Sync, sørg for at hver hjørnepinne stemmer overens med sitt faktiske hjørne, flytt dem til rett sted, og lagre.

● Kontroller også konfigurasjonen av underholdningsområdet i Hue appen for å sikre at de virtuelle lysposisjonene stemmer overens med de fysiske plasseringene i rommet.

Når bør jeg kalibrere på nytt?

Rekalibrer hvis:

● Du flytter eller vipper TV-en, skjermen eller Screen Sync.

● Du flytter, legger til eller bytter ut lys i underholdningsområdet.

● Farger begynner å dukke opp i feil romsone.

● Omgivelseslyset endrer seg drastisk: Hvis den første kalibreringen f.eks. fant sted under sterkt morgenlys, kan ytelsen om natten bli redusert. Kalibrer i et lyst rom, slik at Screen Sync kan tilpasse seg ditt personlige miljø.

3. Korrigering av fargenøyaktighet, romforhold og refleksjoner

Screen Sync leser TV-skjermen direkte. Alt som faller på glasset – sollys, gjenskinn fra lamper eller spotter i taket – havner i fargedataene som sendes til Hue lysene.

Hurtigguide: refleksjons- og gjenskinnsproblemer

Hva du ser Årsak Hva du skal gjøre En lyssone står fast på hvit/gul eller reagerer svakt Lys fra en lampe eller et vindu reflekteres direkte på den delen av skjermen. Slå av eller flytt lampen, trekk for gardiner, eller juster enhetens vinkel litt slik at refleksjonen ikke lenger er synlig for sensoren. Alle farger fremstår utvaskede eller bleke i dagslys Screen Sync kan påvirkes av sterkt lys fra et vindu eller direkte sollys. Lukk persienner eller gardiner. Hue Screen Sync fungerer best i svakt belyste eller mørke rom når den er kalibrert. Fargene ser fine ut om natten, men feil på dagtid (eller omvendt) Rommets belysning er drastisk annerledes enn da den optiske synkroniseringsenheten kalibrerte skjermprofilen. Sørg for at rombelysningen er den samme, eller kalibrer på nytt mens du slår på alle lysene for å gjøre rommet så lyst som mulig. Lysene flimrer eller «pumper» under mørke scener Hue lys eller omgivende lysarmaturer i rommet reflekteres i glasspanelet. Vinkle Hue lys bort fra skjermen (f.eks. rettet mot veggen eller bak TV-en), og demp omgivelseslys.

Fargejustering: Hvis fargene ikke er som forventet

Hue Screen Sync tilpasser seg automatisk TV-skjermen over tid. Hvis fargene ikke virker nøyaktige:

Trinn 1: Gi Screen Sync tid til å tilpasse seg

○ Etter oppsett, rekalibrering eller tilbakestilling lærer det visuelle synkroniseringssystemet TV-ens lysstyrke og hvitbalanse mens du ser på.

○ Lysstyrken stabiliserer seg på noen sekunder.

○ Hvitbalansen (fargetonen) tar noen minutter med normalt, variert videoinnhold. Hvis du ser på scener med nøytrale elementer (skyer, snø, hvite/grå bakgrunner) går tilpasningen raskere. Sterkt mettet innhold (tegnefilmer, sportsbaner) eller veldig mørke filmer gjør at tilpasningen går saktere.

Trinn 2: Sjekk TV-bildeinnstillingene

○ Deaktiver Eco Mode / automatisk lysstyrke: Slå av omgivelseslyssensorer og energisparemoduser. Hvis TV-en justerer lysstyrken automatisk, må skjermsynkroniseringen stadig tilpasses.

○ Bildemoduser: Når du bytter bildemodus (f.eks. fra «Vivid» til «Cinema»), endres fargetemperaturen. Gi skjermsynkroniseringen noen minutter til å tilpasse seg den nye profilen.

○ HDR-innhold: Høylys i HDR er betydelig lysere, noe som gjør at den optiske sensoren senker eksponeringen. Veldig mørke scener i HDR kan naturlig gi svakere lyseffekter enn standard SDR-innhold.

Trinn 3: Kontroller om den optiske sensoren og skjermen er rene

○ Se etter fingeravtrykk, støv eller smuss på den optiske linsen og TV-panelet, da disse sprer lyset og reduserer fargemetningen.

Tips til montering og oppsett av maskinvare

Hva gjør jeg hvis Screen Sync ikke kan festes skikkelig på TV-en min?

● TV-er som er tykkere enn 30 mm (1,2 tommer): Maksimal TV-tykkelse for sikker montering uten å tvinge festet på plass er 30 mm (1,2 tommer). Ikke tving den bakre hengselklemmen på plass, da for mye kraft kan belaste leddet. Plasser motvektsfoten flatt langs den øverste bakre kurven, og bruk avtakbare, overflatesikre monteringsstrips for ekstra grep.

● Hold synkroniseringsenheten sentrert: Monter enheten så rett og så sentrert som mulig. Montering i sideveis vinkler øker refleksjonsrisikoen og gir dårligere fargematching i bunnhjørnene.

● Kabelspenning: Før den fastkoblede kabelen forsiktig ned langs TV-en for å unngå at kabelspenningen trekker enheten ut av posisjon over tid.