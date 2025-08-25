Philips Hue har et bredt utvalg av sikkerhetsprodukter til hjemmet. Få de riktige oppsettinstruksjonene ved å velge produktet ditt nedenfor.
Oppsettsveiledning
Slik setter du opp smarte hjemmesikkerhetsprodukter
Velg ditt produkt
Bli kjent med Hue
Slik virker Hue
Se forskjellen mellom bruk av Philips Hue med Bluetooth eller med en Hue Bridge.
Hva Hue kan gjøre
Utforsk alle fordelene med smartbelysning. Se hvordan du kan skape den perfekte stemningen og surroundbelysning.
* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke.