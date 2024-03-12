Uansett hvilken type Philips Hue startsett du har, er oppsettet enkelt. Samle pærene dine, Hue Bridge og alt inkludert smartlysetilbehør for å starte reisen din til smart belysning.
Oppsettveiledning
Slik setter du opp et startsett
Oppsett av et startsett
- Last ned Hue-appen fra App Store eller Google Play Store.
- Åpne Hue-appen. Kontroller at telefonen din er koblet til det samme Wi-Fi-nettverket som Hue Bridge.
- Følg instruksjonene på skjermen for å koble Hue Bridge til appen.
- Når Hue Bridge er koblet til, vil Hue-appen søke etter lys. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.
- Hvis startsettet ditt kom med tilbehør, kan du legge det til samtidig:
Lær hvordan du setter opp en Hue-dimmer
Trenger du hjelp?
Hvis du trenger ytterligere hjelp til å sette opp startsettet, kan du bla i FAQ eller ta kontakt med Philips Hue Support.
* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke.