Support

Oppsettveiledning

Slik setter du opp et startsett

Uansett hvilken type Philips Hue startsett du har, er oppsettet enkelt. Samle pærene dine, Hue Bridge og alt inkludert smartlysetilbehør for å starte reisen din til smart belysning.

Før du starter oppsettet

  1. Koble Hue Bridge til et stikkontakt.
  2. Koble Hue Bridge til Wi-Fi-ruteren din med den medfølgende Ethernet-kabelen.
Koble til en Hue Bridge

3. Vent til de to første lysene tennes.

4. Plasser pærene i lamper eller lysarmaturer og sørg for at de er koblet til strøm.

Last ned på app store Hent den på google play

Oppsett av et startsett

  1. Last ned Hue-appen fra App Store eller Google Play Store.
  2. Åpne Hue-appen. Kontroller at telefonen din er koblet til det samme Wi-Fi-nettverket som Hue Bridge.
  3. Følg instruksjonene på skjermen for å koble Hue Bridge til appen.
  4. Når Hue Bridge er koblet til, vil Hue-appen søke etter lys. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.
  5. Hvis startsettet ditt kom med tilbehør, kan du legge det til samtidig:

Lær hvordan du setter opp en Hue-dimmer

Lær hvordan du setter opp en Hue Smart button

Trenger du hjelp?

Hvis du trenger ytterligere hjelp til å sette opp startsettet, kan du bla i FAQ eller ta kontakt med Philips Hue Support. 

Hue Bridge FAQ >

Hue-app FAQ >

Gå til Support >  

* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke

  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay