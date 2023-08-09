Boczne reflektory punktowe to jedna z najlepszych opcji dla oświetlenia Twojej łazienki. Można je zainstalować po obu stronach lustra. Pamiętaj tylko, aby zamontować je nieco powyżej poziomu oczu.

Wskazówka: jeśli lustro znajduje się pośrodku nad umywalką, zamontuj oprawy oświetleniowe kilkanaście centymetrów od lewej i prawej krawędzi lustra — wystarczająco blisko miejsca, w którym zwykle znajduje się Twoja twarz.