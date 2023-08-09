13/07/2023
Modernizując wnętrze domu, łatwo jest skupić się na wystroju salonu, sypialni, a nawet kuchni — rzadko jednak należytą uwagę poświęca się łazience. A przecież to właśnie łazienka wprawia Cię w odpowiedni nastrój, gdy przygotowujesz się rano na cały dzień, i to właśnie łazienka pomaga Ci w przygotowaniu się do snu. Nawet łazienki dla gości służą wyjątkowo ważnym celom — również te pomieszczenia powinny zapewniać krótkie wytchnienie od stresów dnia codziennego. Względnie niewielkie rozmiary łazienki i jej specyficzne przeznaczenie sprawiają, że właściwe oświetlenie tego pomieszczenia jest bardzo istotne i może stanowić prosty sposób na poprawę nastroju.
Kilka ciekawych wskazówek w temacie oświetlenia łazienkowego.