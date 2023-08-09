Pomoc
Wskazówki dotyczące oświetlenia Twojej łazienki

13/07/2023

Modernizując wnętrze domu, łatwo jest skupić się na wystroju salonu, sypialni, a nawet kuchni — rzadko jednak należytą uwagę poświęca się łazience. A przecież to właśnie łazienka wprawia Cię w odpowiedni nastrój, gdy przygotowujesz się rano na cały dzień, i to właśnie łazienka pomaga Ci w przygotowaniu się do snu. Nawet łazienki dla gości służą wyjątkowo ważnym celom — również te pomieszczenia powinny zapewniać krótkie wytchnienie od stresów dnia codziennego. Względnie niewielkie rozmiary łazienki i jej specyficzne przeznaczenie sprawiają, że właściwe oświetlenie tego pomieszczenia jest bardzo istotne i może stanowić prosty sposób na poprawę nastroju.

Kilka ciekawych wskazówek w temacie oświetlenia łazienkowego.

1. Zastosuj wszystkie trzy rodzaje oświetlenia podstawowego

Niezależnie od wystroju łazienki, trzy warstwy światła powinny znacząco podkreślić piękno jej przestrzeni.

  • Oświetlenie nastrojowe: podstawowa warstwa światła która oświetla przestrzeń.
  • Oświetlenie akcentujące: światło, które podkreśla określone elementy przestrzeni, np. atrakcyjny motyw na kafelkach lub wykonaną w całości ze szkła umywalkę.
  • Oświetlenie zadaniowe: oświetlenie punktowe ułatwiające wykonywanie określonych czynności, takich jak nakładanie makijażu lub golenie.

W przypadku łazienki pojedyncza oprawa oświetleniowa to zdecydowanie za mało. Aby uzyskać równomierną rozłożenie światła, zdecyduj się na kombinację oświetlenia przestrzennego, aby równomiernie oświetlić wnętrze łazienki, oświetlenia akcentującego, aby zwrócić uwagę na jej ciekawą estetykę, oraz oświetlenia zadaniowego niezbędnego do codziennych czynności pielęgnacyjnych. Obejrzyj inteligentne oprawy oświetleniowe do łazienek oferowane przez Philipsa Hue.

Lustro łazienkowe z zainstalowanym nad nim oświetleniem punktowym

2. Zainstaluj boczne reflektory punktowe

Boczne reflektory punktowe to jedna z najlepszych opcji dla oświetlenia Twojej łazienki. Można je zainstalować po obu stronach lustra. Pamiętaj tylko, aby zamontować je nieco powyżej poziomu oczu.

Wskazówka: jeśli lustro znajduje się pośrodku nad umywalką, zamontuj oprawy oświetleniowe kilkanaście centymetrów od lewej i prawej krawędzi lustra — wystarczająco blisko miejsca, w którym zwykle znajduje się Twoja twarz.

Świetlne reflektory punktowe obok lustra łazienkowego

3. Skieruj światło na wannę

Odpowiednie ustawienie oświetlenia może wpłynąć na wrażenia z kąpieli i pomóc się zrelaksować. Wybierz oprawy oświetleniowe do łazienki, które zapewniają zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie światło.

Wskazówka: steruj ustawieniami oświetlenia łazienkowego za pomocą bezprzewodowego regulatora przyciemniania, aby cieszyć się nastojową kąpielą. Obejrzyj oświetlenie łazienkowe z możliwością przyciemniania oferowane przez Philips Hue.

Kobieta relaksująca się w wannie

4. Pozbądź się cieni dzięki odpowiedniemu oświetleniu toaletki.

Dodaj swojej łazience nieco elegancji dzięki lustru łazienkowemu z oświetleniem Philips Hue Adore, które ma wbudowany na obrzeżu pierścień regulowanego światła. Aby uzyskać oświetlenie boczne, dodaj po obu stronach lustra kinkiety z jasnymi żarówkami LED, które w pełni oświetlą Twoją twarz. Możesz także dodać oświetlenie górne, aby uniknąć cieni — wystarczy zainstalować nad lustrem toaletowym poziomą oprawę z wieloma światłami.

Lustro toaletowe Philips Hue Adore nad umywalką w łazience
