U podstaw oświetlenie LED Bluetooth ma niewielki układ, który odbiera polecenia przesyłane krótkofalowo (ok. 10 m). Gdy używasz aplikacji lub zgodnego asystenta głosowego, sygnał mówi każdemu światłu, aby się rozjaśniło, przygasło lub zmieniło kolor.

Ponieważ sterowanie odbywa się lokalnie, odpowiedzi są szybkie i niezawodne. Nawet jeśli internet przestanie działać, Twoje światła nadal będą działały. Każda żarówka zapamiętuje ostatnie ustawienie, więc po włączeniu wraca dokładnie do tego, co było wcześniej.

Nowoczesne żarówki Philips Hue z Bluetooth mają także obsługę Zigbee. Oznacza to, że jeśli kiedykolwiek zamontujesz Hue Bridge, nie będziesz musiał niczego wymieniać — wystarczy sparować istniejące żarówki, a otrzymasz dostęp do automatyki w całym domu, czujników i synchronizacji rozrywki.