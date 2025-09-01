Jedną z głównych różnic pomiędzy centralami inteligentnego oświetlenia Bridge i Bridge Pro jest liczba świateł i akcesoriów, które mogą być obsługiwane przez każdą z nich. Jeśli dopiero zaczynasz korzystać z inteligentnego oświetlenia Hue i planujesz konfiguracje średniej wielkości, Bridge może być odpowiednim wyborem.

Bridge może obsługiwać do 50 świateł i 12 akcesoriów w domu, wewnątrz i na zewnątrz. Weź pod uwagę liczbę pomieszczeń i przestrzeni w swoim domu oraz liczbę lamp, jakie będą potrzebne w każdym z nich. Nie zapomnij pomyśleć o swoim systemie w perspektywie długoterminowej – prawdopodobnie z czasem będziesz chciał dodawać więcej świateł i akcesoriów (a my ciągle wprowadzamy na rynek nowe, ekscytujące produkty!).

Bridge Pro obsługuje ponad 150 świateł i ponad 50 akcesoriów i idealnie nadaje się do większych domów, zwłaszcza tych z terenami zewnętrznymi, takimi jak podwórko, patio, weranda i podjazd.