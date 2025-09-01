Pomoc
Hue Bridge Pro i Philips Hue Bridge — nowe systemy sterowania oświetleniem domowym.

Czym jest Hue Bridge i który jest dla Ciebie odpowiedni?

Bridge i Bridge Pro to inteligentne centrale oświetleniowe, które sterują inteligentnym systemem oświetlenia Philips Hue. Porównaj ich funkcje, aby wybrać tę, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom, niezależnie od tego, czy zaczynasz od podstaw, czy rozbudowujesz istniejący system.

Bridge i Bridge Pro: jaka jest różnica?

Można go traktować jako serce smart light systemu oświetlenia w domu. Bridge to inteligentne centrum sterowania, które łączy się z siecią domową za pomocą smart lights i akcesoriów, wykorzystując sieć kratową Zigbee. Dzięki temu możesz sterować inteligentnym oświetleniem Hue za pomocą aplikacji Hue w domu lub w dowolnym miejscu na świecie, w którym masz dostęp do Internetu.

Istnieją dwie generacje Bridge'a: Bridge i Bridge Pro. Zarówno Bridge, jak i Bridge Pro odblokowują rozbudowany zestaw zaawansowanych funkcji inteligentnego oświetlenia, które sprawiają, że korzystanie systemu jest przydatne, przyjemne i ekscytujące. Należą do nich m.in. ciekawe efekty świetlne, oświetlenie otaczające synchronizujące się z obiektami rozrywkowymi, integracja systemu zabezpieczeń domowych Hue Secure ze światłami, kamerami, czujnikami, kontrola głosowa za pomocą inteligentnych asystentów i wiele sprytnych automatyzacji.

Bridge Pro, wyposażony w błyskawiczny układ Hue Chip Pro i zwiększoną pojemność, to nasze najbardziej zaawansowane centrum sterowania, które udostępnia jeszcze więcej funkcji i jest przeznaczone do rozbudowanych konfiguracji oświetleniowych.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej na temat różnic między Bridge i Bridge Pro.

Bridge i rozmiar Twojej konfiguracji oświetleniowej

Jedną z głównych różnic pomiędzy centralami inteligentnego oświetlenia Bridge i Bridge Pro jest liczba świateł i akcesoriów, które mogą być obsługiwane przez każdą z nich. Jeśli dopiero zaczynasz korzystać z inteligentnego oświetlenia Hue i planujesz konfiguracje średniej wielkości, Bridge może być odpowiednim wyborem. 

Bridge może obsługiwać do 50 świateł i 12 akcesoriów w domu, wewnątrz i na zewnątrz. Weź pod uwagę liczbę pomieszczeń i przestrzeni w swoim domu oraz liczbę lamp, jakie będą potrzebne w każdym z nich. Nie zapomnij pomyśleć o swoim systemie w perspektywie długoterminowej – prawdopodobnie z czasem będziesz chciał dodawać więcej świateł i akcesoriów (a my ciągle wprowadzamy na rynek nowe, ekscytujące produkty!). 

Bridge Pro obsługuje ponad 150 świateł i ponad 50 akcesoriów i idealnie nadaje się do większych domów, zwłaszcza tych z terenami zewnętrznymi, takimi jak podwórko, patio, weranda i podjazd. 

 

Bridge

Bridge Pro

Size of smart light setup

Konfiguracja średniej wielkości
Konfiguracja dużej wielkości

Maximum number of lights per Bridge

50
150+

Maximum number of controls per Bridge

12
50+

Storage capacity and speed for light scenes

Large capacity, fast response
Very large capacity - 3x more capacity Ultra-fast - 5x faster than Bridge

MotionAware™ Use lights as motion sensors

Twórz automatyzacje

Połączenie internetowe

Connected via ethernet cable to router
Connected via ethernet cable or Wi-Fi to router

Umieszczenie

Blisko routera
Anywhere in your home

Zigbee security System protection

AES-128 bit encryption per device
Enhanced AES-128 bit full system encryption using Zigbee Trust Center

Bridge i wykrywanie ruchu

Zarówno Bridge, jak i Bridge Pro obsługują szereg czujników ruchu Hue i czujników kontaktowych Hue, które mogą włączać oświetlenie w domu po wykryciu ruchu. 

Jednak Bridge Pro wykorzystuje wyjątkową technologię MotionAware™, która zamienia inteligentne oświetlenie w czujnik ruchu, dzięki niezwykle wydajnemu układowi Hue Chip, który obsługuje złożone algorytmy i zaawansowane funkcje AI. 

Bridge Pro umożliwia utworzenie obszaru ruchu między 3 lub 4 światłami Hue i efektywne przekształcenie tego obszaru w czujnik. Gdy w danym obszarze zostanie wykryta obecność, wszystkie światła wokół domu przypisane do obszaru wykrywania ruchu zostaną uruchomione. Można określić i skalibrować czułość obszaru wykrywającego ruch oraz światła, które mają zostać uruchomione. Dzięki technologii MotionAware™ nie są potrzebne żadne dodatkowe czujniki, jeśli używasz urządzenia Bridge Pro. 

Dzięki MotionAware™ oświetlenie będzie intuicyjnie reagować na Twoje ruchy, gdy będziesz przemieszczać się po domu. Niezależnie od tego, czy wchodzisz do pokoju, czy idziesz korytarzem, światła reagują dynamicznie, zwiększając Twój komfort i sprawiając, że smart lighting jest jeszcze bardziej intuicyjne i praktyczne.

Bridge i Hue Sync

Ulepsz swoje wrażenia rozrywkowe dzięki Bridge i Bridge Pro. Oba urządzenia umożliwiają synchronizację inteligentnego oświetlenia z filmami, grami i muzyką, tworząc wciągającą atmosferę w Twoim domu. Obejrzyj, jak Twoje światła migają, tańczą, przyciemniają się, rozjaśniają i zmieniają kolory w idealnej synchronizacji z całą akcją rozgrywającą się na ekranie telewizora. Niezależnie od tego, czy oglądasz ulubiony program telewizyjny, film czy grasz w gry wideo, Bridge przenosi Twoje wrażenia z oglądania filmów i grania na zupełnie nowy poziom. 

Ponadto oba mosty umożliwiają synchronizację muzyki z inteligentnymi światłami, dodając dynamiki wszystkim Twoim utworom. Przekształć swój salon w spokojny pokaz świetlny, słuchając muzyki klasycznej lub stwórz odpowiedni nastrój na imprezę dzięki pulsującej atmosferze parkietu tanecznego. Dzięki Bridge i Bridge Pro możesz łatwo dostosować oświetlenie do swoich preferencji dotyczących rozrywki i stworzyć w domu prawdziwie urzekające otoczenie.

Bridge i kontrola głosowa/z dala od domu

Bridge i Bridge Pro umożliwiają dostęp do systemu inteligentnego domu z dowolnego miejsca za pośrednictwem aplikacji Hue. Steruj oświetleniem, otrzymuj powiadomienia dotyczące bezpieczeństwa — lub po prostu skonfiguruj system z uwzględnieniem automatyzacji w taki sposób, aby działał według harmonogramu. Steruj inteligentnym oświetleniem za pomocą głosu, korzystając z szerokiej gamy inteligentnych asystentów. Wydawaj proste polecenia, aby włączać i wyłączać światła, przyciemniać je lub rozjaśniać, a także zmieniać ich kolor.

Inteligentny system sterowania oświetleniem domowym Philips Hue Bridge.

Bridge

Wybierasz Bridge? Przejdź na stronę produktu i dodaj go do koszyka.

Nowy inteligentny system sterowania oświetleniem domowym Hue Bridge Pro.

Bridge Pro

Jeśli Bridge Pro okaże się właściwym wyborem dla Twojej konfiguracji, przejdź na stronę produktu i dodaj go do koszyka.

* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności

