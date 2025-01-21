Oświetlenie choinki: porady i wskazówki

4 września 2023
Nie ma nic lepszego niż migotliwy blask lampek — zwłaszcza tych zawieszonych na świątecznej choince. Wykorzystaj w pełni nasze inteligentne girlandy, używając ich jako lampek choinkowych lub świątecznego oświetlenia dekoracyjnego — zapoznaj się z naszymi świątecznymi poradami.
Jak rozwiesić girlandy na choince
Girlandy Festavia będą zachwycać Cię swoim blaskiem przez cały rok, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz — w okresie świątecznym nie znajdziesz dla nich lepszego miejsca niż choinka. Zapoznaj się z naszym szczegółowym przewodnikiem po rozwieszaniu girland na choince.
Skorzystaj z funkcji synchronizacji lampek choinkowych z muzyką
Jeśli nigdy wcześniej nie zdarzyło Ci się korzystałeś z funkcji integracji Philips Hue + Spotify, czeka Cię niesamowita świąteczna niespodzianka! Wspomnianą funkcję znajdziesz na karcie Synchronizacja w aplikacji Philips Hue. Wystarczy, że połączyć swoje konto Spotify (bezpłatne lub płatne) z kontem Philips Hue.
Po przeprowadzeniu konfiguracji możesz stworzyć Obszar rozrywki z girlandami Festavia i innymi kolorowymi światłami w danym pomieszczeniu. Nasze ulubione opcje? Nastrojowa gradientowa taśma oświetleniowa, gradientowa lampa podłogowa Signe i oświetlenie akcentujące Go — wszystkie one doskonale podkreślą piękno centralnego drzewa w ogrodzie.
Dzięki synchronizacji lampek choinkowych z muzyką stworzysz idealną atmosferę na uroczyste świąteczne spotkanie z bliskimi lub radosny nastrój idealny do otwierania prezentów.
Świetny pomysł: dostosowując sposób synchronizacji, użyj dla opcji Kolor ustawienia Automatycznie. Dzięki temu aplikacja określi najlepsze kombinacje kolorów w oparciu o gatunek muzyczny — w tym przypadku: o kolędy i inne świąteczne brzmienia!
Jak stworzyć świąteczny nastrój
Potrzebujesz pomocy w przygotowaniach do świąt? Sięgnij po Efekty! Kominek, Świeczka, Opal i inne — dzięki tym efektom Twój dom będzie wyglądać jak z bajki. Wyszukaj efekty, dotykając karty oświetlenia Festavia, a następnie ikony trzech gwiazdek pod kołem kolorów. Naciśnij przycisk odtwarzania na dowolnym efekcie, aby zobaczyć, jak girlandy natychmiast zaczną się zmieniać!
Kominek: jeśli przytulna noc na kanapie, to tylko przy kominku. Każda dioda będzie się przyciemniać i rozjaśniać, roztaczając pomarańczowo-czerwone światło przypominające blask rozpalonego kominka.
Świeczka: spraw, by wieczór był naprawdę wyjątkowy, wnosząc nieco romantyzmu do swojego otoczenia. Efekt będzie łagodniejszy niż ten, jaki uzyskasz, wybierając opcję Kominek. Po wybraniu efektu Świeczka girlandy rozbłysną roztańczonym światłem przypominającym płomienie. Będzie równie pięknie, jakby na drzewie były rozstawione prawdziwe świece, a przy tym także znacznie bezpieczniej!
Blask: zobacz, jak girlandy Festavia migoczą niczym gwiazdy na niebie. Białe światła rozbłyskające wzdłuż całego przewodu będą stanowić magiczny akcent w okresie świąt.
Lśnienie: efekt światła słonecznego mieniącego się na falującej wodzie. Ten efekt sprawia, że diody na przewodzie intensywnie rozjaśniają się i przygasają.
Pryzmat: uzyskaj za pomocą girland kaskadowy efekt tęczy. Wesoła i kolorowa kombinacja idealna na choinkę.
Opal: miękkie, kojące światło w pastelowych kolorach. Stwórz roziskrzony, figlarny efekt.
Festavia: świąteczne oświetlenie z gradientem
Girlandy Festavia są gradientowe, ale nie przypominają żadnego innego znanego Ci oświetlenia gradientowego. W ich przypadku także możesz wybrać trzy punkty na kole kolorów, ale zobaczysz, że każde ze świateł ma inny kolor. W związku z tym do wyboru dostępne są style: Liniowy, Odbicie lustrzane i Rozproszony.
Styl Liniowy rozszerza gradient koloru na całej długości sznurka. Styl Rozproszony wykorzystuje kolory z aranżacji i miesza je na całej długości, co stanowi fantazyjną alternatywę dla znanego efektu.
Najlepsze jest jednak to, że wspomniane style można zastosować do dowolnej aranżacji świetlnej, niezależnie od tego, czy pochodzi ona z galerii aranżacji Hue, czy też została ona przez Ciebie dostosowana.
Stwórz idealną aranżację świetlną, korzystając z lampek choinkowych
Niezależnie od tego, czy ustawisz aranżację dla całego oświetlenia w pomieszczeniu, czy też dla samych lampek choinkowych, możesz dostosować wygląd aranżacji tak, aby przemienić swoją przestrzeń w prawdziwą świąteczną krainę czarów.
Jako że girlandy Festavia mogą wyświetlać gradient koloru, wszystkie kolory aranżacji będą widoczne na wszystkich światłach. Chcesz zrobić jeszcze większe wrażenie? Dotknij przycisk odtwarzania na karcie aranżacji, aby nadać jej dynamiczny charakter — i obserwuj, jak światła przechodzą między kolorami z wybranej aranżacji.
Przeglądaj galerię aranżacji świetlnych Hue
Jeśli szukasz odpowiedniego oświetlenia, sprawdź galerię aranżacji Hue. Oświetlenie bożonarodzeniowe nie musi być jedynie czerwone i zielone — galeria aranżacji Hue pełna jest specjalnie stworzonych aranżacji autorstwa projektantów oświetlenia, które pozwolą Ci wypełnić dom kolorowym światłem. Jako że girlandy Festavia są obsługują technologię gradientu, aranżacja będzie działać na zasadzie gradientu koloru. W aplikacji Hue przejdź do pomieszczenia, w którym znajdują się girlandy, i przewiń w prawo w obszarze Moje aranżacje, aż dojdziesz do końca. Wybierz Galeria aranżacji Hue, aby przeglądać i zapisywać swoje ulubione ustawienia w obszarze Moje aranżacje.
Świetny pomysł: galeria aranżacji Hue zawiera całą kolekcję świątecznych aranżacji świetlnych! Sprawdź kategorię Święta, w której znajdziesz mnóstwo aranżacji, takich jak: Pod choinką, Złota gwiazdka, Cicha noc i wiele innych.
Utwórz niestandardową aranżację świetlną
Jeśli nie widzisz w galerii aranżacji Hue dokładnie tego, czego szukasz, nie martw się — możesz stworzyć własną aranżację świetlną! Wybierz kartę oświetlenia Festavia, aby zobaczyć próbnik kolorów, w którym możesz wybrać kolory, które lubisz. Naciśnij ikonę trzech kropek (…) i wybierz opcję Zapisz jako nową aranżację, aby zapisać swoje dzieło do wykorzystania w przyszłości.
Możesz nawet stworzyć aranżację, w której lampki choinkowe tworzą konkretny efekt, taki jak Świeczka, podczas gdy reszta pomieszczenia jest ustawiona na uzupełniające się kolory. Taki wybór stwarza poczucie równowagi, jednocześnie pozwalając zwrócić uwagę na centralny element, jakim jest choinka. Ustaw aranżację w pomieszczeniu, w którym znajdują się girlandy, a następnie wybierz kartę oświetlenia Festavia. Naciśnij ikonę efektów (trzy gwiazdki) i zacznij odtwarzać swój ulubiony efekt. Zapisz te ustawienia jako nową aranżację, aby móc ustawić je jeszcze łatwiej!
Świetny pomysł: możesz pogrupować światła, których chcesz użyć do dekoracji świątecznych, w ramach Strefy, aby móc nimi wszystkimi sterować. Ułatwia to uzyskanie harmonijnego efektu kolorystycznego podczas ustawiania aranżacji.
Utwórz aranżację świetlną ze zdjęcia
Masz swoje ulubione zdjęcie z wakacji? Użyj kolorów ze zdjęcia, aby stworzyć dla girland Festavia niestandardową aranżację świetlną. W aplikacji Hue otwórz pomieszczenie, w którym znajdują się girlandy, i dotknij ikony niebieskiego plusa (+). Wybierz opcję Użyj zdjęcia i wybierz zdjęcie, którego chcesz użyć w swojej aranżacji.