Oświetlenie choinki: porady i wskazówki

Jeśli nigdy wcześniej nie zdarzyło Ci się korzystałeś z funkcji integracji Philips Hue + Spotify, czeka Cię niesamowita świąteczna niespodzianka! Wspomnianą funkcję znajdziesz na karcie Synchronizacja w aplikacji Philips Hue. Wystarczy, że połączyć swoje konto Spotify (bezpłatne lub płatne) z kontem Philips Hue.

Po przeprowadzeniu konfiguracji możesz stworzyć Obszar rozrywki z girlandami Festavia i innymi kolorowymi światłami w danym pomieszczeniu. Nasze ulubione opcje? Nastrojowa gradientowa taśma oświetleniowa, gradientowa lampa podłogowa Signe i oświetlenie akcentujące Go — wszystkie one doskonale podkreślą piękno centralnego drzewa w ogrodzie.

Dzięki synchronizacji lampek choinkowych z muzyką stworzysz idealną atmosferę na uroczyste świąteczne spotkanie z bliskimi lub radosny nastrój idealny do otwierania prezentów.

Świetny pomysł: dostosowując sposób synchronizacji, użyj dla opcji Kolor ustawienia Automatycznie. Dzięki temu aplikacja określi najlepsze kombinacje kolorów w oparciu o gatunek muzyczny — w tym przypadku: o kolędy i inne świąteczne brzmienia!