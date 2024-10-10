Najlepsze pomysły na oprawy oświetleniowe do salonu

11 października 2024
Salon to miejsce, w którym spędzamy większość czasu, gdy jesteśmy w domu. Od zabawiania gości po relaks na kanapie po długim dniu, oświetlenie w salonie odgrywa ważną rolę w tworzeniu odpowiedniego nastroju i pomaganiu Ci się zrelaksować. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak pięknie oświetlić swój salon na każdą okazję, korzystając z tych pomysłów na oświetlenie salonu.
Znajdź odpowiednie oprawy i lampy do salonu
Wyróżniamy trzy warstwy oświetlenia: nastrojową, akcentową i zadaniową. Niezależnie od tego, czy Twój salon jest duży czy mały, potrzebnych jest w nim po kilka źródeł światła z każdej z tych kategorii. Umiejętnie dobrane połączenie tych trzech rodzajów oświetlenia ma moc odmienić atmosferę Twojego salonu.
Kluczem do stworzenia odpowiedniej atmosfery oświetleniowej w salonie jest wybór odpowiedniej oprawy oświetleniowej, która będzie uzupełniać każdą czynność, którą Ty i Twoja rodzina wykonujecie w tym pomieszczeniu. Należy również pamiętać, że oprawy oświetleniowe i lampy powinny uzupełniać wystrój wnętrza i meble w pokoju.
Oświetlenie nastrojowe w salonie
Oświetlenie otoczenia, często określane jako oświetlenie nastrojowe, równomiernie oświetla całe pomieszczenie. Jeśli szukasz pomysłów na oświetlenie sufitowe w salonie, kluczem do sukcesu będzie połączenie dwóch różnych rodzajów opraw oświetleniowych w celu uzyskania odpowiedniej równowagi światła przy jednoczesnym zwiększeniu atrakcyjności wizualnej wnętrza i wzbogaceniu atmosfery.
Oprawy oświetleniowe do oświetlenia otoczenia
Lampy wiszące, kinkiety lub wpuszczane reflektory można łączyć, aby stworzyć dekoracyjne akcenty. Inną opcją wartą rozważenia są sufitowe panele świetlne. A jeśli szukasz lampy sufitowej wywołującej prawdziwy zachwyt, to panel sufitowy Datura nie zawiedzie Twoich oczekiwań! Datura posiada dwa ściemniane źródła światła, które można ustawić na dowolną wybraną kombinację kolorów! Duże światło główne równomiernie rozprasza strumień światła w dół, a podświetlenie rzuca poświatę rozproszonego światła w górę na sufit. Posiada dwa światła w jednym dla uzyskania jak najlepszego efektu dekoracyjnego w centrum Twojego pokoju, sufitowy panel świetlny Datura jest dostępny w czterech pozbawionych ramki, smukłych i eleganckich wariantach:
Eleganckie lampy do salonu
Lampy stołowe i podłogowe to prosty i elastyczny sposób na dodanie akcentu świetlnego w salonie. Jeśli zdecydujesz się zastosować inteligentne kolorowe światła w istniejących oprawach w salonie, będziesz mieć możliwość ich przyciemniania i ustawiania dla nich dowolnego koloru. Jeśli szukasz czegoś eleganckiego i nowoczesnego, sięgnij po lampę stołową Flourish lub Iris. Chcesz rozjaśnić nudny kącik? Dzięki smukłemu profilowi gradientowa lampa podłogowa Signe zmieści się w najmniejszych przestrzeniach. Kiedy już ustawisz lampy w salonie, ustaw na nich scenę świetlną, która będzie pasować do nastroju — impreza, wieczór filmowy lub relaks na sofie!
Oprawy oświetleniowe do oświetlenia zadaniowego
Oświetlenie zadaniowe do salonu, które sprawdzi się podczas czytania lub rodzinnej gry w planszówki, można łatwiej uzyskać dzięki nisko zawieszonym lampom, lampom sufitowym lub lampom podłogowym i biurkowym. Największą zaletą lamp wiszących jest to, że nie utrudniają ruchu w pomieszczeniu — nie ma kabli zasilających, o które można by się potknąć!
Oprawy oświetleniowe do oświetlenia akcentującego
Jeśli chodzi o pomysły na oświetlenie salonu, wykaż się kreatywnością dzięki oświetleniu akcentującemu! Oświetlenie akcentujące ma na celu podkreślenie piękna wyjątkowych elementów wyposażenia — takich jak kominki lub pojedyncze obiekty, na przykład obrazy. Światła akcentujące mogą nawet same w sobie przyciągać wzrok.
Żarówki Philips Hue Lightguide są tego doskonałym przykładem! Ręcznie robione i wykonane z krystalicznie przezroczystego szkła żarówki Lightguide stanowią wyrazisty element wystroju. Odbicia światła od wewnętrznej tuby i powłoki przenikają się ze sobą, tworząc niepowtarzalny efekt świetlny, który doskonale uzupełnia unikalny kulisty kształt. Wybierz jeden z unikalnych wzorów — mała kula, duża kula, elipsa, trójkąt i kształt tradycyjnej żarówki Edison. Użyj ich w istniejących lampach stołowych (bez konieczności stosowania klosza!), aby idealnie dopasować je do swojego wystroju. Możesz także zawiesić je nad stolikiem kawowym lub kącikiem do czytania, korzystając z dopasowanego przewodu owiniętego tkaniną oraz klosza o eleganckim kształcie.
Pomysły oświetleniowe dotyczące zastosowań taśmy LED w salonie
Niezależnie od tego, jaką czynność wykonujesz w salonie, potrzebujesz odpowiedniej atmosfery. Aby móc cieszyć się nią za każdym razem, warto zastosować wewnętrzne taśmy oświetleniowe LED. Dają Ci elastyczność dostosowania salonu do każdego nastroju i każdej aktywności – od romantycznego wieczoru po pełną sesję grania.
Jako że w salonie znajduje się wiele zróżnicowanych stref oświetlenia, ważne jest, aby rozważyć różne opcje. Kolekcja taśm oświetleniowych Philips Hue obejmuje całą gamę inteligentnych taśm LED, które pozwolą oświetlić długie powierzchnie, takie jak wnęki sufitowe, lub mniejsze przestrzenie, takie jak półki regałów.
Poznaj nasze listwy oświetleniowe i znajdź taśmy LED, które najlepiej sprawdzą się w Twoim salonie.
Listwy świetlne to także niezwykle wszechstronny sposób na akcentowanie mebli inteligentnym światłem. Wyginaj je i nadawaj im kształt, aby uzyskać światło i kolor dokładnie tam, gdzie ich potrzebujesz.
Inne opcje oświetlenia salonu
Jeśli Twój salon jest duży lub brakuje mu naturalnego światła dziennego, powinieneś rozważyć wszystkie źródła światła, które będą potrzebne do równomiernego oświetlenia pokoju. Zastosowanie wbudowanych reflektorów punktowych w połączeniu z kinkietami to świetne rozwiązanie, które pozwala na całościowe oświetlenie dużego pomieszczenia. W przypadku ciemnych narożników lub kącików do czytania wybierz wysokie, regulowane lampy podłogowe lub lampy wiszące, które zapewniają światło z góry. Paski świetlne LED doskonale nadają się do tworzenia miękkiego, ale równomiernego efektu świetlnego w ciemnych lub zacienionych przestrzeniach, takich jak za telewizorem, gabloty lub rośliny domowe.
Wskazówka: Użyj aranżacji świetlnej w aplikacji Hue, aby stworzyć pożądanych nastrój. Możesz zapisać swoje ulubione, aby móc je łatwo wybierać, kiedy tylko chcesz!