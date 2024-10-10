Najlepsze pomysły na oprawy oświetleniowe do salonu

Jeśli chodzi o pomysły na oświetlenie salonu, wykaż się kreatywnością dzięki oświetleniu akcentującemu! Oświetlenie akcentujące ma na celu podkreślenie piękna wyjątkowych elementów wyposażenia — takich jak kominki lub pojedyncze obiekty, na przykład obrazy. Światła akcentujące mogą nawet same w sobie przyciągać wzrok.

Żarówki Philips Hue Lightguide są tego doskonałym przykładem! Ręcznie robione i wykonane z krystalicznie przezroczystego szkła żarówki Lightguide stanowią wyrazisty element wystroju. Odbicia światła od wewnętrznej tuby i powłoki przenikają się ze sobą, tworząc niepowtarzalny efekt świetlny, który doskonale uzupełnia unikalny kulisty kształt. Wybierz jeden z unikalnych wzorów — mała kula, duża kula, elipsa, trójkąt i kształt tradycyjnej żarówki Edison. Użyj ich w istniejących lampach stołowych (bez konieczności stosowania klosza!), aby idealnie dopasować je do swojego wystroju. Możesz także zawiesić je nad stolikiem kawowym lub kącikiem do czytania, korzystając z dopasowanego przewodu owiniętego tkaniną oraz klosza o eleganckim kształcie.