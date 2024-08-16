31 marca 2023 r
Rozwiązania do oświetlania ścian pozwalają uzyskać efekt przypominający malowanie światłem — to łatwy sposób na metamorfozę domu bez konieczności ponownego malowania ścian lub kupowania nowych mebli.
Rozwiązania oświetleniowe do oświetlania ścian rzucają światło bezpośrednio na ściany zamiast na środek pokoju. Skąpanie ścian w świetle pozwala stworzyć efekt miękkiego, równomiernie rozproszonego koloru i pozwala uniknąć ostrego odblasku. Niezależnie od tego, jaki nastrój chcesz uzyskać, tego rodzaju rozwiązania pozwolą Ci wzbogacić światłem każdą przestrzeń!
Rozwiązania oświetleniowe do oświetlania ścian w domu
Nie masz zdjęć na ścianie? To nie problem! Każda ściana staje się pustym płótnem, które tylko czeka na wypełnienie inteligentnym światłem — a w palecie masz 16 milionów kolorów do zabawy.
Lampy podłogowe Signe to świetna opcja, dzięki której możesz zamienić puste ściany i niepozorne narożniki w oszałamiające dekoracje. W połączeniu z lampami stołowymi Signe pozwalają uzyskać odpowiednią intensywność światła i optymalną mieszankę kolorów dokładnie tam, gdzie tego potrzebujesz.
Choć wypełnianie ścian światłem pozwala usunąć cienie i upiększyć przestrzeń, to użyte do tego celu rozwiązania mogą również pełnić funkcję dyskretnego oświetlenia zadaniowego. Umieść lampę stołową Bloom lub zamontuj kilka lamp Play na kredensie w salonie. Ustaw je tak, aby światło odbijało się od ściany i tworzyło przyjemny blask, który będzie rozświetlał kolejne strony Twojej lektury. Na dodatek takie rozproszone światło stosowane do oświetlania ścian nie męczy oczu!
Zewnętrzne oświetlenie ścienne
Czy słońce, czy deszcz, rozświetlenie ścian zewnętrznych i płotów kolorowym, inteligentnym światłem pozwoli Ci przenieść się w dowolną porę roku (oraz w dowolne miejsce!), niezależnie od tego, co pokazuje kalendarz.
Poczuj się w swoim ogrodzie jak w Miami Beach. Ustaw kilka reflektorów Amarant wzdłuż ścieżki ogrodowej i skieruj je na ścianę. Ustaw je na pastelowe róże i neonowe odcienie żółtego i przenieś się z ogrodowej ścieżki na Ocean Drive!
Dzięki wydłużonej konstrukcji reflektory Amarant skutecznie rzucają światło na duże, płaskie przestrzenie. Efekt oświetlenia ściany może stworzyć doskonałe tło do spożywania posiłków na tarasie, uwypuklając fakturę ścian, a jednocześnie rzucając rozproszone światło na stół.
Jeśli chcesz wykazać się wyjątkową kreatywnością, rozmieść reflektory przed najważniejszymi obiektami w swoim ogrodzie. Piękne rośliny i drzewa, a może krasnale ogrodowe — to Ty decydujesz, czego piękno chcesz uwydatnić światłem. Zachwyć się klimatycznymi cieniami na ścianach i płocie.
Zewnętrzne reflektory Lily stanowią łatwy sposób na uzyskanie takiego właśnie efektu. Można je łatwo zamocować w ziemi, umieścić w dowolnym zakamarku lub szczelinie i skierować w niemal dowolnym kierunku. Świetnie nadają się do wprowadzania wyrazistych akcentów świetlnych, które dodadzą głębi Twojemu otoczeniu.