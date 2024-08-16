Rozwiązania do oświetlania ścian pozwalają uzyskać efekt przypominający malowanie światłem — to łatwy sposób na metamorfozę domu bez konieczności ponownego malowania ścian lub kupowania nowych mebli.

Rozwiązania oświetleniowe do oświetlania ścian rzucają światło bezpośrednio na ściany zamiast na środek pokoju. Skąpanie ścian w świetle pozwala stworzyć efekt miękkiego, równomiernie rozproszonego koloru i pozwala uniknąć ostrego odblasku. Niezależnie od tego, jaki nastrój chcesz uzyskać, tego rodzaju rozwiązania pozwolą Ci wzbogacić światłem każdą przestrzeń!