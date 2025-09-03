Pomoc
Hue Bridge, stanowiący mózg inteligentnego systemu oświetlenia Philips Hue, umożliwia podłączenie do 50 żarówek oraz akcesoriów i sterowanie nimi. Wystarczy podłączyć i użyć aplikacji Hue, aby ustawiać procedury, regulatory czasowe, niestandardowe aranżacje świetlne i nie tylko.

Najważniejsze cechy produktu

  • Współpracuje z aplikacjami Apple Home, Alexa, Asystent Google i Samsung SmartThings
Możliwość podłączenia do 50 inteligentnych świateł

Możliwość podłączenia do 50 inteligentnych świateł

Mostek Hue umożliwia podłączenie do 50 punktów świetlnych (żarówki i lampy Philips Hue), co pozwala wyposażyć cały dom, wewnątrz i na zewnątrz, a następnie sterować całym oświetleniem za pomocą aplikacji.

Zawsze na czasie

Zawsze na czasie

System Philips Hue jest oparty na ZigBee – bezpiecznej, niezawodnej i wydajnej energetycznie technologii umożliwiającej sterowanie inteligentnym oświetleniem. Inteligentny system oświetlenia Hue jest nieustannie wzbogacany o nowe funkcje i ulepszenia.

Mostek Philips Hue - inteligentne centrum dowodzenia

Mostek Philips Hue - inteligentne centrum dowodzenia

Mostek Philips Hue jest sercem inteligentnego oświetlenia Hue - steruje działaniem całego systemu, komunikując się z inteligentnymi żarówkami, lampami, akcesoriami oraz aplikacją Hue, a tym samym zapewnia ich płynną współpracę. Umożliwia również działanie wszystkich funkcji inteligentnego oświetlenia, takich jak synchronizacja światła z domowymi multimediami (film, gra, muzyka), harmonogramy i automatyzacja włączania się i wyłączania się światła czy współdziałanie z innymi systemami smart home.

Dodatkowe akcesoria sterujące

Dodatkowe akcesoria sterujące

Rozbuduj system Philips Hue, dołączając do niego różne akcesoria sterujące takie jak regulator przyciemniania światła, przełącznik dotykowy czy czujnik ruchu. Do jednego mostka można podłączyć do 12 akcesoriów, co pozwoli na całkowitą automatyzować dom, zapewniając Ci komfort i wygodę.

Steruj oświetleniem za pomocą głosu

Steruj oświetleniem za pomocą głosu

Po podłączeniu świateł do mostka Hue możesz zsynchronizować je z rozwiązaniami Alexa, Apple HomeKit i Asystentem Google, umożliwiającymi sterowanie oświetleniem za pomocą głosu. Proste polecenia głosowe pozwalają na włączanie i wyłączanie świateł, ściemnianie lub rozjaśnianie ich, a nawet tworzenie scen świetlnych.

* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności

