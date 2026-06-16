Inteligentne sterowanie tradycyjnym oświetleniem

Trzy oprawy wiszące z tradycyjnymi żarówkami świecącymi białym światłem.

Zyskaj inteligentne sterowanie tradycyjnym oświetleniem dzięki przewodowym przełącznikom ściennym i inteligentnej wtyczce.
Przenieś zwykłe oświetlenie do ekosystemu Philips Hue i steruj nim bezproblemowo za pomocą aplikacji Hue, sterowania głosowego i automatyzacji.

Kup inteligentne akcesoria do sterowania

Uzyskaj inteligentną kontrolę

Moduł inteligentnego przełącznika Philips Hue w kolorze białym

Przełączniki włącz/wyłącz

Kup przełączniki
Biały moduł przewodowego regulatora przyciemniania Philips Hue.

Regulator przyciemniania

Kup Hue dimmer switch
Inteligentna wtyczka Philips Hue w kolorze białym.

Wtyczka smart plug

Kup wtyczkę Smart plug

Jak zainstalować przełączniki przewodowe

Porównaj przełączniki

Skorzystaj z naszego podręcznego przewodnika, aby sprawdzić, które przełączniki odpowiadają Twoim potrzebom. Oprócz przełączników do tradycyjnego oświetlenia uwzględniono także dwa przełączniki ścienne zaprojektowane specjalnie do inteligentnego oświetlenia Hue, aby zapewnić pełny przegląd rozwiązań.

Przewodowy przełącznik

1 and 2 channel

Kup przewodowy przełącznik

Przewodowy dimmer switch

1 channel

Kup Hue dimmer switch

Przewodowy przełącznik ścienny

-

Kup przewodowy przełącznik ścienny

Przełącznik ścienny

Battery

Kup przełącznik ścienny

Obsługiwane światła

Tradycyjne światła 
Tradycyjne światła z funkcją przyciemniania 
Inteligentne światła
Inteligentne światła

Bridge jest wymagany

Nie, ale z ograniczoną funkcjonalnością
Nie, ale z ograniczoną funkcjonalnością
Tak
Tak

Okablowanie

Wymagany przewód neutralny
Działa z przewodem neutralnym lub bez niego
Wymagany przewód neutralny
Nie wymaga przewodu neutralnego

Źródło zasilania

Sieć elektryczna
Sieć elektryczna
Sieć elektryczna
Bateria (5+ lat)

Kompatybilność przełączników

Przełącznik kołyskowy, dźwigniowy, przyciskowy
Przełącznik kołyskowy, dźwigniowy, przyciskowy
Przełącznik kołyskowy, dźwigniowy, przyciskowy
Przełącznik kołyskowy, dźwigniowy, przyciskowy

Kanały

1- lub 2-kanałowy
1 kanał
nd.
nd.

Wymiary

41 x 37 x 15 mm
41 x 37 x 17 mm
41 x 37 x 17 mm
43 x 38 x 10 mm

Możliwość przyciemniania

Nie
Tak
Tak
Tak

Obsługa Matter

Tak (jako światło)
Tak (jako światło)
Tak, tylko przez Bridge
Tak, tylko przez Bridge

Bluetooth

Tak
Tak
Nie
Nie

Bestsellery inteligentnego sterowania

Nowość
Philips Hue przewodowy przełącznik (1 kanał)

Philips Hue przewodowy przełącznik (1 kanał)

229,99 zł

Nowość
Philips Hue przewodowy regulator przyciemniania (1 kanał)

Philips Hue przewodowy regulator przyciemniania (1 kanał)

269,99 zł

Nowość
Philips Hue przewodowy moduł przełącznika ściennego (1 szt.)

Philips Hue przewodowy moduł przełącznika ściennego (1 szt.)

209,99 zł

Moduł przełącznika ściennego Philips Hue

Moduł przełącznika ściennego Philips Hue

219,00 zł

Wtyczka Smart plug

Wtyczka Smart plug

169,00 zł

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Pomysły na oświetlenie z życia codziennego

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@jellinadetmar

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@Neil Walker

Zobacz, co potrafi Hue...

Kobieta przy drzwiach wejściowych komunikuje się za pomocą przewodowego wideodomofonu Hue w kolorze czarnym.

Home security

Kobieta tańcząca na tarasie pod szklanymi kulami Hue Festavia świecącymi w różnych kolorach

Oświetlenie zewnętrzne

Grupa czterech opraw wiszących wyposażonych w żarówki Philips Hue Filament świecące ciepłym białym światłem.

Oświetlenie nastrojowe

Kobieta gra na telewizorze z inteligentnym oświetleniem świecącym na czerwono, pomarańczowo i biało, zapewniającym wciągającą rozrywkę.

Rozrywka

Łóżko delikatnie oświetlone lampką stołową Signe Gradient, świecącą inteligentnym światłem w odcieniach niebieskiego i pomarańczowego.

Taśmy LED

Często zadawane pytania dotyczące inteligentnego sterowania Philips Hue

Czy moduł przełącznika ściennego wymaga baterii?

Czy powinienem wybrać inteligentną żarówkę czy inteligentny przełącznik?

Co mam zrobić ze zwykłymi przełącznikami?

Co się stanie, jeśli ktoś wyłączy włącznik światła?

Co, jeśli mam w domu fizyczny regulator przyciemniania zamiast włącznika światła?

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