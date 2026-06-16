Obsługiwane światła

Tradycyjne światła

Tradycyjne światła z funkcją przyciemniania

Inteligentne światła

Inteligentne światła

Bridge jest wymagany

Nie, ale z ograniczoną funkcjonalnością

Nie, ale z ograniczoną funkcjonalnością

Tak

Tak

Okablowanie

Wymagany przewód neutralny

Działa z przewodem neutralnym lub bez niego

Wymagany przewód neutralny

Nie wymaga przewodu neutralnego

Źródło zasilania

Sieć elektryczna

Sieć elektryczna

Sieć elektryczna

Bateria (5+ lat)

Kompatybilność przełączników

Przełącznik kołyskowy, dźwigniowy, przyciskowy

Przełącznik kołyskowy, dźwigniowy, przyciskowy

Przełącznik kołyskowy, dźwigniowy, przyciskowy

Przełącznik kołyskowy, dźwigniowy, przyciskowy

Kanały

1- lub 2-kanałowy

1 kanał

nd.

nd.

Wymiary

41 x 37 x 15 mm

41 x 37 x 17 mm

41 x 37 x 17 mm

43 x 38 x 10 mm

Możliwość przyciemniania

Nie

Tak

Tak

Tak

Obsługa Matter

Tak (jako światło)

Tak (jako światło)

Tak, tylko przez Bridge

Tak, tylko przez Bridge

Bluetooth

Tak

Tak

Nie

Nie