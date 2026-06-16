Zyskaj inteligentne sterowanie tradycyjnym oświetleniem dzięki przewodowym przełącznikom ściennym i inteligentnej wtyczce.
Przenieś zwykłe oświetlenie do ekosystemu Philips Hue i steruj nim bezproblemowo za pomocą aplikacji Hue, sterowania głosowego i automatyzacji.
Inteligentne sterowanie tradycyjnym oświetleniem
Zyskaj inteligentne sterowanie tradycyjnym oświetleniem dzięki przewodowym przełącznikom ściennym i inteligentnej wtyczce.
Uzyskaj inteligentną kontrolę
Porównaj przełączniki
Skorzystaj z naszego podręcznego przewodnika, aby sprawdzić, które przełączniki odpowiadają Twoim potrzebom. Oprócz przełączników do tradycyjnego oświetlenia uwzględniono także dwa przełączniki ścienne zaprojektowane specjalnie do inteligentnego oświetlenia Hue, aby zapewnić pełny przegląd rozwiązań.
Przewodowy przełącznik
1 and 2 channelKup przewodowy przełącznik
Przewodowy dimmer switch
1 channelKup Hue dimmer switch
Przewodowy przełącznik ścienny
-Kup przewodowy przełącznik ścienny
Przełącznik ścienny
BatteryKup przełącznik ścienny
Obsługiwane światła
Bridge jest wymagany
Okablowanie
Źródło zasilania
Kompatybilność przełączników
Kanały
Wymiary
Możliwość przyciemniania
Obsługa Matter
Bluetooth
Bestsellery inteligentnego sterowania
Moduł przełącznika ściennego Philips Hue
219,00 zł
Wtyczka Smart plug
169,00 zł
Pomysły na oświetlenie z życia codziennego
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