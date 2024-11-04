Pomoc
Inteligentne bezpieczeństwo w aplikacji Hue

Masz już narzędzia: kamery Philips Hue Secure, czujniki ruchu i kontaktu oraz inteligentne oświetlenie. Teraz możesz poznać także możliwości Centrum bezpieczeństwa w aplikacji Philips Hue — i sprawić, by Twój dom świecił przykładem w zapewnianiu bezpieczeństwa.

Zobacz, co możesz zrobić

Alarmy świetlne
Włącz alarm (twoimi światłami)¹.

Uzbrajanie i rozbrajanie
Zachowaj kontrolę (nawet gdy nie ma Cię w domu).

Symulacja obecności
Spraw, aby dom wyglądał tak, jakby ktoś w nim był (nawet gdy nikogo w nim nie ma)¹.

Linia czasowa
Bądź na bieżąco (z dowolnego miejsca, o dowolnej porze).

Alerty w czasie rzeczywistym
Dowiedz się, co się dzieje (natychmiast).

Podejmij natychmiastowe działania
Widzisz coś podejrzanego? Podejmij działanie (bezpośrednio w aplikacji Hue).

Uprawnienia dla domowników
Określ dokładnie, kto ma dostęp (a kto nie).

Uzyskaj jeszcze więcej funkcji w ramach planu

Wybierz plan Basic lub Plus, aby uzyskać dostęp do zaawansowanych funkcji, takich jak historia wideo, strefy aktywności i przesyłek oraz inteligentniejsze alerty, które powiadamiają Cię, gdy kamera wykryje osobę, zwierzę lub pojazd.

Poznaj plany zabezpieczeń
Masz kontrolę

Aplikacja Hue umożliwia Ci kontrolowanie każdej części inteligentnego systemu bezpieczeństwa z dowolnego miejsca z połączeniem internetowym. Jednym dotknięciem możesz uzbroić lub rozbroić system, przyznać uprawnienia domownikom — lub po prostu sprawdzić, czy nikt nie zapomniał zamknąć tylnych drzwi.

Poznaj aplikację Hue
Uzyskaj dostęp do wszystkich zabezpieczeń dzięki mostkowi Philips Hue

Mostek Hue Bridge zapewnia dostęp do pełnego zestawu inteligentnych funkcji do konfiguracji produktów z serii Secure — alarmów świetlnych, automatyzacji i nie tylko — oraz możliwość rozszerzenia konfiguracji zabezpieczeń (lub inteligentnego oświetlenia!) domu.

Kup mostek Hue Bridge

Pytania i odpowiedzi

¹Wymagany mostek Philips Hue Bridge.

* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności

