Jak skonfigurować Philips Hue z Apple Home

Użyj technologii Siri i Apple HomeKit do sterowania oświetleniem i stwórz kompletny inteligentny dom.
Co musisz mieć
Zanim dodasz produkty Hue do aplikacji HomeKit, upewnij się, że masz wszystko.
Hue Bridge
Serce systemu Philips Hue — mostek Hue Bridge — umożliwia aplikacji HomeKit komunikację z oświetleniem.
Oświetlenie Philips Hue
Inteligentne żarówki, lampy, oprawy sufitowe itd. — wszystkie rodzaje oświetlenia Philips Hue są kompatybilne z Apple Home.
Urządzenie iOS z aplikacją Apple Home
Upewnij się, że masz pobraną na swoje urządzenie aplikację Home — niezależnie od tego, czy jest to iPad czy iPhone.
Co musisz zrobić
- Otwórz aplikację Philips Hue i przejdź do menu Ustawienia > Inteligentny dom i głos.
- Dotknij opcji Zacznij!
- Dotknij opcji Siri i Apple Home.
- Dotknij opcji Skonfiguruj.
- Dotknij opcji Dalej i zaloguj się na swoje konto Hue.
- Wybierz Dom, z którym chcesz się połączyć, lub utwórz nowy.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować swoje oświetlenie w aplikacji Apple Home.
- Dotknij opcji Gotowe.
Twoje światła pojawią się w domyślnym pokoju aplikacji Dom. Uporządkuj i pogrupuj swoje światła w pokoje, aby odzwierciedlić ich fizyczną lokalizację w domu.
Masz już połączenie i chcesz przełączyć się na protokół Matter? Pobierz instrukcje.
Powiedz po prostu „Hej, Siri...”
Po zakończeniu konfiguracji wypróbuj niektóre z najpopularniejszych poleceń głosowych!
“Turn on the lights.”
“Turn off the lights downstairs.”
“Turn on my desk light.”
“Turn the living room light blue.”
“Set Savanna sunset in the study.”
“Dim the lights to 10%.”
Pytania i odpowiedzi
Mam już połączenie z Apple Home, ale zamiast tego chcę skorzystać z protokołu Matter. Jak mam się przełączyć?
Mam już połączenie z Apple Home, ale zamiast tego chcę skorzystać z protokołu Matter. Jak mam się przełączyć?
Apple HomeKit nie może wykryć mojego mostka Hue Bridge.
Apple HomeKit nie może wykryć mojego mostka Hue Bridge.
Co to jest Apple HomeKit?
Co to jest Apple HomeKit?
Czy mogę sterować oświetleniem za pomocą aplikacji Home, przebywając poza domem?
Czy mogę sterować oświetleniem za pomocą aplikacji Home, przebywając poza domem?
Co zrobić, jeśli światła w aplikacji Hue nie pasują do świateł w mojej aplikacji Home?
Co zrobić, jeśli światła w aplikacji Hue nie pasują do świateł w mojej aplikacji Home?
Kompatybilny z Matter
Możesz także połączyć się z Apple Home za pomocą protokołu Matter. Protokół ten jest bezproblemowy, bezpieczny i stworzony z myślą o przyszłości inteligentnych domów.
Uzyskaj pomoc techniczną
Zawsze chętnie pomagamy! Jeśli potrzebujesz dodatkowego wsparcia w sparowaniu systemu Philips Hue i aplikacji Apple Home, zapoznaj się z sekcją pytań i odpowiedzi lub skontaktuj się z nami.