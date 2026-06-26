Synchronizuj oświetlenie z treścią odtwarzaną na ekranie za pomocą aplikacji Hue Sync TV na telewizory LG.
Philips Hue i LG
Aplikacja Sync TV na telewizory LG
Synchronizuj oświetlenie Hue z dowolną treścią odtwarzaną na ekranie telewizora LG.
Jak zsynchronizować oświetlenie z treścią na ekranie telewizora LG
Sprawdź kompatybilność
Aplikacja Sync TV jest kompatybilna z telewizorami LG z 2024 i nowszymi z systemem operacyjnym webOS24 i nowszym. Jeśli telewizor obsługuje aplikację, pojawi się ona podczas wyszukiwania w aplikacjach Twojego telewizora.
Skonfiguruj system Hue
Aby synchronizować oświetlenie z treścią wyświetlaną na ekranie telewizora LG, należy mieć przynajmniej jedno kolorowe światło Philips Hue oraz mostek Philips Hue.
Pobierz aplikację Sync TV
Pobierz aplikację na telewizor, skonfiguruj ją i przygotuj się na synchronizację!
Najlepsze oświetlenie do synchronizacji
Play gradient lightstrip - 55 inch
Cena detaliczna 969,00 zł
678,30 zł
Play gradient lightstrip - 75 inch
Cena detaliczna 1209,00 zł
846,30 zł
Bridge
289,00 zł
Play HDMI Sync Box
1299,00 zł
Zestaw dwóch podłużnych lamp Hue Play
679,00 zł
Taśma świetlna Hue Philips Play gradient lightstrip - 65 inch
Cena detaliczna 1059,00 zł
741,30 zł
Lampa podłogowa Signe gradient
1589,00 zł
Tuba LED Play gradient
969,00 zł
LG
Już od ponad 60 lat firma LG dostarcza swoim klientom najwyższej jakości produkty, usługi i funkcje - w tym produkty do inteligentnego domu.
Pytania i odpowiedzi
Które telewizory LG są zgodne z aplikacją Hue Sync TV?
Które telewizory LG są zgodne z aplikacją Hue Sync TV?
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