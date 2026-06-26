Philips Hue i LG

Synchronizuj oświetlenie z treścią odtwarzaną na ekranie za pomocą aplikacji Hue Sync TV na telewizory LG.

Mężczyzna i kobieta siedzący na kanapie przed telewizorem LG, otoczeni fioletowym i niebieskim oświetleniem Hue

Aplikacja Sync TV na telewizory LG

Synchronizuj oświetlenie Hue z dowolną treścią odtwarzaną na ekranie telewizora LG.

Poznaj aplikację

Jak zsynchronizować oświetlenie z treścią na ekranie telewizora LG

Taśma LED Hue Play Gradient, mostek i żarówka na białym tle

Sprawdź kompatybilność

Aplikacja Sync TV jest kompatybilna z telewizorami LG z 2024 i nowszymi z systemem operacyjnym webOS24 i nowszym. Jeśli telewizor obsługuje aplikację, pojawi się ona podczas wyszukiwania w aplikacjach Twojego telewizora.

Znajdź kompatybilne telewizory
Telewizor LG zamontowany na ścianie z trzema inteligentnymi światłami Hue

Skonfiguruj system Hue

Aby synchronizować oświetlenie z treścią wyświetlaną na ekranie telewizora LG, należy mieć przynajmniej jedno kolorowe światło Philips Hue oraz mostek Philips Hue.

Kup Mostek

Pobierz aplikację Sync TV

Pobierz aplikację na telewizor, skonfiguruj ją i przygotuj się na synchronizację!

Poznaj aplikację

Najlepsze oświetlenie do synchronizacji

Wyprzedaż
Play gradient lightstrip - 55 inch

Play gradient lightstrip - 55 inch

Cena detaliczna 969,00 zł

678,30 zł

Wyprzedaż
Play gradient lightstrip - 75 inch

Play gradient lightstrip - 75 inch

Cena detaliczna 1209,00 zł

846,30 zł

Promocja
Bridge

Bridge

289,00 zł

Play HDMI Sync Box

Play HDMI Sync Box

1299,00 zł

Promocja
Zestaw dwóch podłużnych lamp Hue Play

Zestaw dwóch podłużnych lamp Hue Play

679,00 zł

Wyprzedaż
Taśma świetlna Hue Philips Play gradient lightstrip - 65 inch

Taśma świetlna Hue Philips Play gradient lightstrip - 65 inch

Cena detaliczna 1059,00 zł

741,30 zł

Promocja
Lampa podłogowa Signe gradient

Lampa podłogowa Signe gradient

1589,00 zł

Tuba LED Play gradient

Tuba LED Play gradient

969,00 zł

Telewizor LG wiszący na ścianie w salonie otoczony kolorowym oświetleniem

LG

Już od ponad 60 lat firma LG dostarcza swoim klientom najwyższej jakości produkty, usługi i funkcje - w tym produkty do inteligentnego domu.

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Pytania i odpowiedzi

Które telewizory LG są zgodne z aplikacją Hue Sync TV?

Wsparcie produktów Hue dla aplikacji na telewizorach LG

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