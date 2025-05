Trzy rozmiary zapewniające idealne dopasowanie

Gradientowa taśma oświetleniowa Play jest dostępna w trzech rozmiarach. 55-calowa taśma oświetleniowa jest zalecana do telewizorów o przekątnej od 55 do 60 cali, 65-calowa taśma oświetleniowa jest przeznaczona do telewizorów o przekątnej od 65 do 70 cali, a 75-calowa taśma oświetleniowa jest przeznaczona do telewizorów o przekątnej 75 cali i większych. W przypadku telewizorów o przekątnej pomiędzy zalecanymi rozmiarami należy wybrać taśmę w najbliższym rozmiarze w dół (tj. do telewizora 62-calowego należy wybrać taśmę 55-calową).