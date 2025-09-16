Nowoczesna wersja tradycyjnego przełącznika.
- Działa w każdym domu
- Montaż bezprzewodowy
- Łatwy do samodzielnego zainstalowania
Ekskluzywne
Przełącznik Hue Tap dial switch mini
Możesz sterować oświetleniem nawet w trzech pomieszczeniach lub w strefie za pomocą osobnych przycisków na przełączniku dotykowym dostępnym w kolorze czarnym lub białym. Obracanie pokrętła umożliwia ściemnianie i rozjaśnianie światła. Przełącznik można zamocować na ścianie, umieść na powierzchni magnetycznej lub używać jako pilota do sterowania światłem.
Kształt
Kolor
Obecna cena to 219,00 zł
- Kup teraz, zapłać później z Klarna
- Darmowa dostawa od 200 PLN
- 30 dni na zwrot
Najważniejsze cechy produktu
- Bezprzewodowa instalacja
- Możliwość delikatnego przyciemniania
- Zasilanie bateriami
- Zamontuj w dowolnym miejscu
- Łatwy dostęp do scen świetlnych
Często kupowane razem
Hue White and color ambiance
Essential GU10 — Inteligentny reflektor punktowy — 345 lm — 4,7 W — 3 szt.
225,99 zł
Hue White and color ambiance
Inteligentna żarówka A60 E27 - 810
269,99 zł
Hue
Philips Hue Secure Reflektor zewnętrzny z kamerą
1399,00 zł
Hue White and color ambiance
Zestaw dwóch podłużnych lamp Hue Play
679,00 zł
LIGHTSTRIPS
Taśma LED Flux o długości 10 metrów
899,99 zł
Hue White and color ambiance
Philips Hue White and color ambiance Taśma LED gradient (baza, 2m)
769,00 zł
Hue White and color ambiance
Lampa podłogowa Signe gradient
1589,00 zł
Hue White and color ambiance
Inteligentny reflektor punktowy GU10 (3 szt.)
769,00 zł
LIGHTSTRIPS
Taśma LED Flux o długości 3 metrów
314,99 zł
Hue
Regulator przyciemnienia Hue Dimmer switch (najnowszy model)
109,00 zł
Hue White and color ambiance
Girlanda Festavia
579,00 zł
Hue
Czujnik zewnętrzny
289,00 zł
Wygodna kontrola
Pełna personalizacja
Skonfiguruj przełączniki Hue, aby sterować dowolnym oświetleniem w domu. Ustaw sceny w oparciu o porę dnia lub przełączaj się między zestawem scen.
Wyzwalanie automatyzacji
Skorzystaj z przełącznika, aby uruchomić automatyzację, na przykład Przejdź do trybu uśpienia, Symulacja obecności lub Timery.
Steruj dowolnym oświetleniem, wewnątrz i na zewnątrz
Każdy przełącznik może sterować dowolnym światłem, pomieszczeniem, strefą, a nawet całym domem.
Montaż bezprzewodowy
Zamontuj przełączniki Hue w dowolnym miejscu (lub używaj ich jako pilotów). Są magnetyczne, co czyni je niezwykle wygodnymi w użytku.
Pytania i odpowiedzi
Co potrzebuję, aby skonfigurować regulator przyciemniania Hue dimmer switch, przycisk Smart button lub przełącznik Tap dial switch?
Co potrzebuję, aby skonfigurować regulator przyciemniania Hue dimmer switch, przycisk Smart button lub przełącznik Tap dial switch?
Czy instalacja ściemniacza Hue Dimmer switch, przycisku Smart button czy przełącznika Tap dial switch wymaga podłączania kabli?
Czy instalacja ściemniacza Hue Dimmer switch, przycisku Smart button czy przełącznika Tap dial switch wymaga podłączania kabli?
Gdzie mogę zamontować ściemniacz Hue dimmer switch, przycisk Smart button lub przełącznik Tap dial switch?
Gdzie mogę zamontować ściemniacz Hue dimmer switch, przycisk Smart button lub przełącznik Tap dial switch?
Jak mogę dodać ściemniacz Hue dimmer switch, przycisk Smart button lub przełącznik Tap dial switch do mojej konfiguracji Hue?
Jak mogę dodać ściemniacz Hue dimmer switch, przycisk Smart button lub przełącznik Tap dial switch do mojej konfiguracji Hue?
Iloma punktami świetlnymi Hue mogę sterować za pomocą ściemniacza Hue Dimmer switch?
Iloma punktami świetlnymi Hue mogę sterować za pomocą ściemniacza Hue Dimmer switch?
Iloma punktami świetlnymi Hue mogę sterować za pomocą przycisku Hue smart button?
Iloma punktami świetlnymi Hue mogę sterować za pomocą przycisku Hue smart button?
Iloma punktami świetlnymi Hue mogę sterować za pomocą przełącznika Hue tap dial switch?
Iloma punktami świetlnymi Hue mogę sterować za pomocą przełącznika Hue tap dial switch?
Czy mogę dostosować ustawienia ściemniacza Hue dimmer switch, przycisku Smart button lub przełącznika Tap dial switch bez Hue Bridge?
Czy mogę dostosować ustawienia ściemniacza Hue dimmer switch, przycisku Smart button lub przełącznika Tap dial switch bez Hue Bridge?
Jakie funkcje oferują regulator przyciemniania Hue dimmer switch, przycisk Smart button i przełącznik Tap dial switch?
Jakie funkcje oferują regulator przyciemniania Hue dimmer switch, przycisk Smart button i przełącznik Tap dial switch?
Czy mogę połączyć ściemniacz Hue dimmer switch, przycisk Smart button lub przełącznik Tap dial switch z automatyzacjami?
Czy mogę połączyć ściemniacz Hue dimmer switch, przycisk Smart button lub przełącznik Tap dial switch z automatyzacjami?
Na czym polega funkcja inteligentnego włączania/wyłączania?
Na czym polega funkcja inteligentnego włączania/wyłączania?
Jak mogę przywrócić ustawienia fabryczne ściemniacza Hue dimmer switch, przycisku Smart button lub przełącznika Tap dial switch?
Jak mogę przywrócić ustawienia fabryczne ściemniacza Hue dimmer switch, przycisku Smart button lub przełącznika Tap dial switch?
Czy mogę używać ściemniacza Hue Dimmer switch przycisku Smart button lub przełącznika Tap dial switch do sterowania oświetleniem zewnętrznym?
Czy mogę używać ściemniacza Hue Dimmer switch przycisku Smart button lub przełącznika Tap dial switch do sterowania oświetleniem zewnętrznym?
Czym różnią się od siebie poprzednia i najnowsza wersja ściemniacza Hue dimmer switch?
Czym różnią się od siebie poprzednia i najnowsza wersja ściemniacza Hue dimmer switch?
Jaka jest różnica między przełącznikiem Hue Tap dial a przełącznikiem Hue Tap dial z mini uchwytem?
Jaka jest różnica między przełącznikiem Hue Tap dial a przełącznikiem Hue Tap dial z mini uchwytem?
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Czarny
Materiał
Syntetyk