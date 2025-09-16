Możesz sterować oświetleniem nawet w trzech pomieszczeniach lub w strefie za pomocą osobnych przycisków na przełączniku dotykowym dostępnym w kolorze czarnym lub białym. Obracanie pokrętła umożliwia ściemnianie i rozjaśnianie światła. Przełącznik można zamocować na ścianie, umieść na powierzchni magnetycznej lub używać jako pilota do sterowania światłem.