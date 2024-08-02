* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności.
Podium pakiet: podłużne lampy Play + Lightstrip Plus 2m
Wykorzystaj cały potencjał swojego kina domowego. Zainstaluj dwie czarne podłużne lampy Play i 2-metrową taśmę LED w pomieszczeniu z telewizorem, aby uzyskać optymalne oświetlenie otoczenia.
Najważniejsze cechy produktu
- Światło białe i kolorowe
- Wymaga mostka Hue Bridge
- Wymaga mostka Hue Bridge (Play)
W tym zestawie
1 x Hue White and color ambiance Zestaw dwóch podłużnych lamp Hue Play
Stwórz wyjątkową atmosferę, baw się 16 mln kolorów i korzystaj z różnych efektów oświetlenia. Postaw lampę na podłodze, szafce lub zamontuj za telewizorem, aby rozświetlić kolorami całą ścianę. Zgraj światła z filmem, grą czy muzyką i poznaj nowy wymiar domowej rozrywki. Opakowanie zawiera zestaw dwóch podłużnych lamp Hue Play w kolorze czarnym (świecących białym i kolorowym światłem) wraz z zasilaczem i akcesoriami do montażu.Zestaw dwóch podłużnych lamp Hue Play
1 x Hue White and color ambiance Podstawa Lightstrip Plus V4, 2 metry
Rozjaśnij dowolne miejsce w swoim domu za pomocą kolorowego światła! Tę elastyczną taśmę LED do wnętrz można wydłużyć nawet do 10 metrów. Dopasowuje się do kształtu każdej powierzchni i potrafi emitować białe lub barwne światło o jednym odcieniu.Podstawa Lightstrip Plus V4, 2 metry
