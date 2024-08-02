Podium pakiet: podłużne lampy Play + Lightstrip Plus 2m

1 x Hue White and color ambiance Zestaw dwóch podłużnych lamp Hue Play

Stwórz wyjątkową atmosferę, baw się 16 mln kolorów i korzystaj z różnych efektów oświetlenia. Postaw lampę na podłodze, szafce lub zamontuj za telewizorem, aby rozświetlić kolorami całą ścianę. Zgraj światła z filmem, grą czy muzyką i poznaj nowy wymiar domowej rozrywki. Opakowanie zawiera zestaw dwóch podłużnych lamp Hue Play w kolorze czarnym (świecących białym i kolorowym światłem) wraz z zasilaczem i akcesoriami do montażu.