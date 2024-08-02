* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności.
Zestaw: 2 szt. Play Bar czarny + Taśma LED Play Gradient 65" + Hue Sync Box 8K
Przekształć swoją rozrywkę w pełni wciągające doświadczenie synchronizacji światła z Hue Play HDMI Sync Box 8K, 2 lampami Play Bar i taśmą LED Gradient 65 cali. Podnieś sposób, w jaki grasz, oglądasz i słuchasz na nowy poziom!
Obecna cena to 3255,65 zł, cena pierwotna to 3427,00 zł
Najważniejsze cechy produktu
- Synchronizuj światła z treścią telewizora w 8K 60Hz i 4K 120Hz
- Certyfikowany HDMI 2.1
- Tworzy idealną (1:1) synchronizację kolorów z tym, co jest na ekranie
- Podłącz do 10 świateł Philips Hue
W tym zestawie
1 x Hue White and color ambiance Zestaw dwóch podłużnych lamp Hue Play
Stwórz wyjątkową atmosferę, baw się 16 mln kolorów i korzystaj z różnych efektów oświetlenia. Postaw lampę na podłodze, szafce lub zamontuj za telewizorem, aby rozświetlić kolorami całą ścianę. Zgraj światła z filmem, grą czy muzyką i poznaj nowy wymiar domowej rozrywki. Opakowanie zawiera zestaw dwóch podłużnych lamp Hue Play w kolorze czarnym (świecących białym i kolorowym światłem) wraz z zasilaczem i akcesoriami do montażu.Zestaw dwóch podłużnych lamp Hue Play
1 x Hue White and color ambiance Taśma świetlna Hue Philips Play gradient lightstrip - 65 inch
Ciesz się prawdziwym kinem domowym dzięki taśmie LED Philips Hue Play z kolorowym gradientem. Uzyskaj kolorowe światło, które zmienia się w zależności od tego, co widać na ekranie. W zestawie znajdują się uchwyty do montażu na telewizorach ściennych lub stojących z ekranami o przekątnej od 65" do 75".Taśma świetlna Hue Philips Play gradient lightstrip - 65 inch
1 x Hue Philips Hue Play HDMI sync box 8K
Zamień zwykłą rozrywkę na niesamowite przeżycie z fantastyczną synchronizacją oświetlenia. Urządzenie Philips Hue Play HDMI sync box 8K podnosi jakość grania, oglądania i słuchania poprzez synchronizowanie świateł Philips Hue z treściami wyświetlanymi na ekranie. Superwysoka częstotliwość odświeżania umożliwia dopasowanie barw światła do zawartości filmowej wyświetlanej w doskonałej jakości 8K 60 Hz i 4K 120 Hz.Philips Hue Play HDMI sync box 8K
