Zbliżenie przedniej części produktu Zestaw: Taśma LED + Hue Sync Box 8K

Zestaw: Taśma LED + Hue Sync Box 8K

Ciesz się wciągającym doświadczeniem multimedialnym i żywymi efektami dzięki Hue Play HDMI Sync Box 8K oraz jednej rozszerzalnej 2-metrowej taśmie LED Lightstrip Plus.

Najważniejsze cechy produktu

  • Światło białe i kolorowe
  • Synchronizuj światła z treścią telewizora w 8K 60Hz i 4K 120Hz
  • Certyfikowany HDMI 2.1
  • Tworzy idealną (1:1) synchronizację kolorów z tym, co jest na ekranie
  • Podłącz do 4 urządzeń HDMI
W tym zestawie

Zbliżenie przedniej części produktu Hue White and color ambiance Podstawa Lightstrip Plus V4, 2 metry

1 x Hue White and color ambiance Podstawa Lightstrip Plus V4, 2 metry

Rozjaśnij dowolne miejsce w swoim domu za pomocą kolorowego światła! Tę elastyczną taśmę LED do wnętrz można wydłużyć nawet do 10 metrów. Dopasowuje się do kształtu każdej powierzchni i potrafi emitować białe lub barwne światło o jednym odcieniu.

Podstawa Lightstrip Plus V4, 2 metry
Zbliżenie przedniej części produktu Hue Philips Hue Play HDMI sync box 8K

1 x Hue Philips Hue Play HDMI sync box 8K

Zamień zwykłą rozrywkę na niesamowite przeżycie z fantastyczną synchronizacją oświetlenia. Urządzenie Philips Hue Play HDMI sync box 8K podnosi jakość grania, oglądania i słuchania poprzez synchronizowanie świateł Philips Hue z treściami wyświetlanymi na ekranie. Superwysoka częstotliwość odświeżania umożliwia dopasowanie barw światła do zawartości filmowej wyświetlanej w doskonałej jakości 8K 60 Hz i 4K 120 Hz.

Philips Hue Play HDMI sync box 8K

