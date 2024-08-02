* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności.
Najważniejsze cechy produktu
- Światło białe i kolorowe
- Synchronizuj światła z treścią telewizora w 8K 60Hz i 4K 120Hz
- Certyfikowany HDMI 2.1
- Tworzy idealną (1:1) synchronizację kolorów z tym, co jest na ekranie
- Podłącz do 4 urządzeń HDMI
W tym zestawie
1 x Hue White and color ambiance Podstawa Lightstrip Plus V4, 2 metry
Rozjaśnij dowolne miejsce w swoim domu za pomocą kolorowego światła! Tę elastyczną taśmę LED do wnętrz można wydłużyć nawet do 10 metrów. Dopasowuje się do kształtu każdej powierzchni i potrafi emitować białe lub barwne światło o jednym odcieniu.Podstawa Lightstrip Plus V4, 2 metry
1 x Hue Philips Hue Play HDMI sync box 8K
Zamień zwykłą rozrywkę na niesamowite przeżycie z fantastyczną synchronizacją oświetlenia. Urządzenie Philips Hue Play HDMI sync box 8K podnosi jakość grania, oglądania i słuchania poprzez synchronizowanie świateł Philips Hue z treściami wyświetlanymi na ekranie. Superwysoka częstotliwość odświeżania umożliwia dopasowanie barw światła do zawartości filmowej wyświetlanej w doskonałej jakości 8K 60 Hz i 4K 120 Hz.Philips Hue Play HDMI sync box 8K
