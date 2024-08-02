* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności.
Zestaw: Taśma LED Play Gradient 75" + Hue Sync Box 8K + Mostek
Odblokuj oświetlenie przestrzenne! Z mostkiem Hue i Hue Play Sync Box możesz obserwować, jak 75-calowa taśma świetlna Play Gradient zmienia kolor, przyciemnia się i rozjaśnia wraz z treścią na ekranie Twojego telewizora.
Obecna cena to 2868,30 zł, cena pierwotna to 3187,00 zł
Najważniejsze cechy produktu
- Światło białe i w pełnym zakresie kolorów
- Synchronizuj światła z ekranem telewizora
- Podłącz do 4 urządzeń HDMI
- Prosta konfiguracja mostka Hue
- Inteligentne sterowanie za pomocą aplikacji, głosu lub akcesoriów
W tym zestawie
1 x Hue White and color ambiance Play gradient lightstrip - 75 inch
Ciesz się prawdziwym kinem domowym dzięki taśmie LED Philips Hue Play z kolorowym gradientem. Uzyskaj kolorowe światło, które zmienia się w zależności od tego, co widać na ekranie. W zestawie znajdują się uchwyty do montażu na telewizorach ściennych lub stojących z ekranami o przekątnej 75" i większych.Play gradient lightstrip - 75 inch
1 x Hue Philips Hue Play HDMI sync box 8K
Zamień zwykłą rozrywkę na niesamowite przeżycie z fantastyczną synchronizacją oświetlenia. Urządzenie Philips Hue Play HDMI sync box 8K podnosi jakość grania, oglądania i słuchania poprzez synchronizowanie świateł Philips Hue z treściami wyświetlanymi na ekranie. Superwysoka częstotliwość odświeżania umożliwia dopasowanie barw światła do zawartości filmowej wyświetlanej w doskonałej jakości 8K 60 Hz i 4K 120 Hz.Philips Hue Play HDMI sync box 8K
1 x Hue Bridge
Hue Bridge to serce zintegrowanego, intuicyjnego systemu inteligentnego oświetlenia i bezpieczeństwa. Dzięki prostej instalacji i szczegółowym instrukcjom w aplikacji Hue Bridge łączy ze sobą światła, kamery i czujniki, by działały w pełnej harmonii.Bridge
Dane techniczne
Informacje o produkcie
