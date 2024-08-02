Pomoc
Zestaw: Taśma LED Play Gradient 75" + Hue Sync Box 8K + Mostek

Odblokuj oświetlenie przestrzenne! Z mostkiem Hue i Hue Play Sync Box możesz obserwować, jak 75-calowa taśma świetlna Play Gradient zmienia kolor, przyciemnia się i rozjaśnia wraz z treścią na ekranie Twojego telewizora.

Najważniejsze cechy produktu

  • Światło białe i w pełnym zakresie kolorów
  • Synchronizuj światła z ekranem telewizora
  • Podłącz do 4 urządzeń HDMI
  • Prosta konfiguracja mostka Hue
  • Inteligentne sterowanie za pomocą aplikacji, głosu lub akcesoriów
W tym zestawie

Zbliżenie przedniej części produktu Hue White and color ambiance Play gradient lightstrip - 75 inch

1 x Hue White and color ambiance Play gradient lightstrip - 75 inch

Ciesz się prawdziwym kinem domowym dzięki taśmie LED Philips Hue Play z kolorowym gradientem. Uzyskaj kolorowe światło, które zmienia się w zależności od tego, co widać na ekranie. W zestawie znajdują się uchwyty do montażu na telewizorach ściennych lub stojących z ekranami o przekątnej 75" i większych.

Play gradient lightstrip - 75 inch
Zbliżenie przedniej części produktu Hue Philips Hue Play HDMI sync box 8K

1 x Hue Philips Hue Play HDMI sync box 8K

Zamień zwykłą rozrywkę na niesamowite przeżycie z fantastyczną synchronizacją oświetlenia. Urządzenie Philips Hue Play HDMI sync box 8K podnosi jakość grania, oglądania i słuchania poprzez synchronizowanie świateł Philips Hue z treściami wyświetlanymi na ekranie. Superwysoka częstotliwość odświeżania umożliwia dopasowanie barw światła do zawartości filmowej wyświetlanej w doskonałej jakości 8K 60 Hz i 4K 120 Hz.

Philips Hue Play HDMI sync box 8K
Zbliżenie przedniej części produktu Hue Bridge

1 x Hue Bridge

Hue Bridge to serce zintegrowanego, intuicyjnego systemu inteligentnego oświetlenia i bezpieczeństwa. Dzięki prostej instalacji i szczegółowym instrukcjom w aplikacji Hue Bridge łączy ze sobą światła, kamery i czujniki, by działały w pełnej harmonii.

Bridge

