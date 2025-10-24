Pomoc
Zbliżenie przedniej części produktu Hue Czujnik ruchu Hue Motion sensor

Czujnik ruchu Hue Motion sensor

Zautomatyzuj światło w swoim domu - czujnik ruchu pozwoli włączyć światło tylko po wykryciu ruchu. Dzięki temu, że jest zasilany z baterii można umieścić w dowolnym miejscu domu, bez konieczności dodatkowych montaży.

Pozycja nie jest już dostępna

Najważniejsze cechy produktu

  • Mostek Hue Bridge jest wymagany
  • Montaż bezprzewodowy
  • Zasilanie bateryjne
  • Automatyzacja oświetlenia
  • Montaż w dowolnym miejscu
Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

  • Kolor

    Biały

  • Materiał

    Syntetyk

Ochrona środowiska

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

Gwarancja

Wymiary i waga opakowania

Wymiary i waga produktu

Serwis

Dane techniczne

Źródło światła

Przełącznik

Obsługiwane wersje

Inne

