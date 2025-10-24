Czujnik ruchu Hue Motion sensor
Zautomatyzuj światło w swoim domu - czujnik ruchu pozwoli włączyć światło tylko po wykryciu ruchu. Dzięki temu, że jest zasilany z baterii można umieścić w dowolnym miejscu domu, bez konieczności dodatkowych montaży.
Obecna cena to 185,00 zł
Najważniejsze cechy produktu
- Mostek Hue Bridge jest wymagany
- Montaż bezprzewodowy
- Zasilanie bateryjne
- Automatyzacja oświetlenia
- Montaż w dowolnym miejscu
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Biały
Materiał
Syntetyk