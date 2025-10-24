Czujnik zewnętrzny
Dodaj zewnętrzny czujnik do systemu Philips Hue, aby automatycznie kontrolować oświetlenie zewnętrzne. Czujnik można umieścić w dowolnym miejscu, jest on zasilany z baterii i całkowicie bezprzewodowy. Światła włączą się automatycznie po wykryciu ruchu.
Obecna cena to 230,00 zł
Najważniejsze cechy produktu
- Mostek Hue Bridge jest wymagany
- Montaż bezprzewodowy
- Zasilanie bateryjne
- Odporność na trudne warunki pogodowe
- Automatyzacja oświetlenia
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Czarny
Materiał
Syntetyk