Mostek Hue Bridge, stanowiący serce inteligentnego systemu oświetlenia Philips Hue, umożliwia podłączenie do 50 żarówek oraz akcesoriów sterujących. Dzięki niemu możesz w pełni dopasować oświetlenie do swoich potrzeb i korzystać ze wszystkich funkcji inteligentnego oświetlenia (takich jak zdalne sterowanie światłem, synchronizację oświetlenia z filmem, grą i muzyką, automatyczne zapalanie się światła i więcej).