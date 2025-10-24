Mostek
Mostek Hue Bridge, stanowiący serce inteligentnego systemu oświetlenia Philips Hue, umożliwia podłączenie do 50 żarówek oraz akcesoriów sterujących. Dzięki niemu możesz w pełni dopasować oświetlenie do swoich potrzeb i korzystać ze wszystkich funkcji inteligentnego oświetlenia (takich jak zdalne sterowanie światłem, synchronizację oświetlenia z filmem, grą i muzyką, automatyczne zapalanie się światła i więcej).
Obecna cena to 275,00 zł
Najważniejsze cechy produktu
- Prosta konfiguracja
- Inteligentne sterowanie
- Dodaj do 50 punktów światła
- Sterowanie za pomocą głosu
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Materiał
Syntetyk