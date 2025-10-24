Pomoc
Square-shaped smart lighting hub with a matte white finish, central circular button, and three icons above the button.

Mostek

Mostek Hue Bridge, stanowiący serce inteligentnego systemu oświetlenia Philips Hue, umożliwia podłączenie do 50 żarówek oraz akcesoriów sterujących. Dzięki niemu możesz w pełni dopasować oświetlenie do swoich potrzeb i korzystać ze wszystkich funkcji inteligentnego oświetlenia (takich jak zdalne sterowanie światłem, synchronizację oświetlenia z filmem, grą i muzyką, automatyczne zapalanie się światła i więcej).

Najważniejsze cechy produktu

  • Prosta konfiguracja
  • Inteligentne sterowanie
  • Dodaj do 50 punktów światła
  • Sterowanie za pomocą głosu
Dane techniczne

