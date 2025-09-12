* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności.
Przełącznik ściemniacza Hue Dimmer switch
Regulator przyciemniania Philips Hue umożliwia łatwe sterowanie oświetleniem – włączanie i wyłączanie światła, regulację natężenia (przyciemnianie i rozjaśnianie) oraz zaprogramowanie wybranych przez Ciebie 5 aranżacji świetlnych. Możesz zamontować go na ścianie (za pomocą dołączonej taśmy klejącej) albo używać jako przenośny pilot sterujący światłem.
Najważniejsze cechy produktu
- Obsługa mostka Hue Bridge
- Montaż bezprzewodowy
- Zasilanie bateryjne
- Łatwy dostęp do aranżacji świetlnych
- Używaj jako przełącznika do sterowania
Rozjaśniaj i przyciemniaj światło
Regulator przyciemniania Philips Hue umożliwia dopasowanie intensywności światła do Twojego nastroju i wykonywanej czynności, poprzez łatwe przyciemnianie i rozjaśnianie oświetlenia.
Możliwość podłączenia do 10 inteligentnych świateł
Bezprzewodowy regulator przyciemniana umożliwia podłączenie do 10 punktów światła (żarówek i lamp Philips Hue). Dzięki odpowiednim ustawieniom w aplikacji mobilnej Philips Hue możesz sterować wybranymi światłami naraz (w zależności od Twoich preferencji - zarówno wszystkimi jak i pojedyńczą lampą czy żarówką).
Umieść regulator przyciemniania w dowolnym miejscu
Regulator przyciemniania Philips Hue, jeśli zamontujesz go na ścianie (lub każdej innej płaskiej powierzchni), może być używany jako zwykły wyłącznik światła z fukncją przyciemniania. Łatwy montaż zapewniają dołączone taśmy samoprzylepne i śruby. Możesz używać go także jako przenośny pilot do sterowania światłem, co zapewnia większy komfort i wygodę.
Przełączanie między aranżacjami świetlnymi
Inteligentny regulator przyciemniania umożliwia przełączenie między pięcioma wybranymi przez Ciebie aranżacjami światła. Wybór sceny umożliwia kilkukrotne naciśnięcie przycisku włączania światła. Domyślnie zaprogramowane są tryby Energia, Koncentracja, Czytanie i Relaks, ale aplikacja mobilna Philips Hue umożliwia własny wybór aranżacji.
Używaj jako przenośnego pilota
Regulator przyciemniania Hue składa się z bazy oraz przenośnego pilota, zamontowanego do bazy magnesem. Możesz zdjąć pilot i korzystać z niego w każdym miejscu w domu.
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Materiał
Syntetyk