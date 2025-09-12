Umieść regulator przyciemniania w dowolnym miejscu

Regulator przyciemniania Philips Hue, jeśli zamontujesz go na ścianie (lub każdej innej płaskiej powierzchni), może być używany jako zwykły wyłącznik światła z fukncją przyciemniania. Łatwy montaż zapewniają dołączone taśmy samoprzylepne i śruby. Możesz używać go także jako przenośny pilot do sterowania światłem, co zapewnia większy komfort i wygodę.