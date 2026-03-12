Przewodowy moduł przełącznika ściennego do inteligentnych świateł (2 szt.)
Obecna cena to 359,99 zł
Obecna cena to 359,99 zł
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Bridge Pro
449,99 zł
Do Przewodowy moduł przełącznika ściennego do inteligentnych świateł (2 szt.) Potrzebny jest Bridge
Informacje o Przewodowy moduł przełącznika ściennego do inteligentnych świateł (2 szt.)
Ten produkt przeznaczony jest do inteligentnych świateł. Przewodowy moduł utrzymuje zasilanie oświetlenia Philips Hue i możliwość sterowania nim — nawet gdy ktoś wyłączy przełącznik ścienny. Zasilany jest z instalacji elektrycznej w domu, dzięki czemu nie trzeba wymieniać baterii. Zamontuj moduł za przełącznikiem ściennym lub w suficie nad oprawą oświetleniową, gdzie dostępny jest przewód neutralny. Po zainstalowaniu możesz używać istniejącego przełącznika do sterowania światłami w pomieszczeniach i strefach lub przełączać swoje ulubione, gotowe sceny jednym ruchem. Wymaga Hue Bridge, który korzysta z niezawodnego połączenia Zigbee do lokalnej kontroli, dzięki czemu światła reagują nawet wtedy, gdy Wi-Fi nie działa. Więcej informacji: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules
- Zapewnia dostęp do świateł Hue
- Zmienia istniejące przełączniki w inteligentne
- Sterowanie światłami, pomieszczeniami lub strefami
- Bez baterii, wymagany przewód neutralny
- Wymaga Hue Bridge
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8721103140555
Stylistyka i wykończenie
- Kolor
- Biały
- Materiał
- Syntetyk
Trwałość
- Zakres temperatury otoczenia
- Od -5°C do +40°C
- Nominalny okres eksploatacji
- 25 000
Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie
- Zestaw z bateriami
- Nie
- Klips w zestawie
- Tak
- Przełącznik Hue w zestawie
- Tak
- Wbudowane źródło światła LED
- Nie
- Możliwość aktualizacji z mostkiem Philips Hue
- Tak
- Element dekoracyjny
- Tak
- Element dekoracyjny
- Tak
Gwarancja
- 2 lata
- Tak
Różne
- Zaprojektowano z myślą o
- Sypialnia, Jadalnia, Funkcjonalny, Przedpokój, Biuro domowe, Pracownia, Salon
- Styl
- Funkcjonalny
- Typ
- Różne
Wymiary i waga opakowania
- EAN/UPC — produkt
- 8721103140555
- Waga netto
- 0,03 kg
- Waga brutto
- 0,07 kg
- Wysokość
- 140 mm
- Długość
- 88 mm
- Szerokość
- 45 mm
- Numer materiału (12NC)
- 929004297004
Zużycie energii
- Moc
- 0,4
Wymiary i waga produktu
- Całkowita wysokość
- 15,0 mm
- Całkowita długość
- 41 mm
- Całkowita szerokość
- 37,3 mm
Serwis
- Gwarancja
- 2 lata
Dane techniczne
- Zasilanie sieciowe
- 220–240 V
- Kod IP
- IP20
- Klasa ochronności
- Klasa II – Podwójna izolacja
- UL: miejsca mokre / wilgotne / suche
- Dry location
- Wykrywanie częstotliwości radiowej
- MotionAwareTM
- Funkcjonalność wzmacniacza sygnału Zigbee
- Tak
- Opcje montażowe
- Ściana, Sufit
Źródło światła
- Możliwość aktualizacji oprogramowania
- Tak
Obsługiwane wersje
- Kompatybilność z funkcją Efekty
- Yes
- Aplikacja Philips Hue
- Android 12.0 lub nowszy, iOS 17 lub nowszy
- Wi-Fi
- Works without Wi-Fi
- Zgodne systemy operacyjne
- Android, iOS
- Protokół komunikacyjny
- Bluetooth, Zigbee
- Zgodność z systemami innych firm
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funkcjonalność Matter
- Via Hue Bridge
Inne
- Instrukcja obsługi
- User Manual
- Utylizacja produktu
- Po zakończeniu (ekonomicznego) okresu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi
- Demontaż
- Brak dostępnych informacji o demontażu
Często zadawane pytania
Co potrafi moduł przełącznika ściennego Hue?
Moduł przełącznika ściennego Hue można skonfigurować do pracy w różnych trybach, zależnie od potrzeb. Na przykład można skonfigurować wyzwalanie różnych scen w oparciu o aktualną porę dnia, przełączanie przez ulubione sceny po wciśnięciu tego samego przycisku, włączanie tej samej sceny, wyłączanie niektórych lub wszystkich świateł w konfiguracji lub nawet uruchomienie/zatrzymanie automatyzacji. Można je skonfigurować za pomocą aplikacji Hue.
Iloma światłami Hue mogę sterować za pomocą modułu przełącznika ściennego Hue?
Moduł przełącznika ściennego Hue umożliwia sterowanie maksymalnie dwoma pokojami, strefą lub nawet całym systemem inteligentnego oświetlenia. To zależy od Ciebie! Jeśli wolisz kontrolować jedynie wybrane światła w pokoju, zalecamy zgrupowanie ich w strefę, aby uzyskać jak największą elastyczność pod kątem tworzenia i wybierania scen.
Gdzie mogę zamontować moduł przełącznika ściennego Hue?
Moduł przełącznika ściennego Hue został zaprojektowany tak, aby pasował do puszki elektrycznej znajdującej się za przełącznikami ściennymi. Upewnij się, że te lokalizacje znajdują się w zasięgu Twojej konfiguracji oświetleniowej
Jak mogę przywrócić ustawienia fabryczne modułu przełącznika ściennego Hue?
Jeśli chcesz przywrócić domyślną konfigurację modułu przełącznika ściennego Hue lub spróbować usunąć niepożądane zachowania, przejdź do ekranu edycji urządzenia i dotknij przycisku Reset. Jeśli problemy nadal występują, rozważ usunięcie przełącznika z aplikacji Hue i fizyczne zresetowanie urządzenia poprzez naciśnięcie przycisku konfiguracji przez ponad 10 sekund, a następnie ponowne dodanie go za pomocą aplikacji Hue.
Czy mogę korzystać z modułu przełącznika ściennego, aby uruchamiać automatyzacje?
Tak! Przyciski modułów przełączników ściennych można skonfigurować, aby włączać oświetlenie lub automatyzacje. Wybierając automatyzacje, będziesz mieć możliwość uruchamiania i/lub zatrzymywania dowolnych automatyzacji, które można aktywować ręcznie za pomocą aplikacji. Na przykład, uruchamiaj automatyzację naśladowania obecności za każdym razem, gdy wychodzisz
Jak mogę dodać moduł przełącznika ściennego Hue do mojej instalacji Hue?
Możesz dodać moduł przełącznika ściennego do istniejącej konfiguracji w aplikacji Hue > Ustawienia > Urządzenia (kliknij przycisk +).
Czy mogę użyć modułu przełącznika ściennego Hue do sterowania oświetleniem zewnętrznym?
Tak. Możesz skonfigurować moduł przełącznika ściennego Hue, aby sterować zewnętrznym oświetleniem Hue za pomocą aplikacji Hue. Są one jednak przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszczeń, dlatego należy ich używać wyłącznie wewnątrz budynków.
Jak wybrać odpowiedni moduł przełącznika ściennego Philips Hue?
Aby pomóc Ci wybrać odpowiedni moduł przełącznika ściennego Philips Hue, zapoznaj się z naszym przewodnikiem tutaj.
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