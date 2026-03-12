Przewodowy przełącznik (2 kanałowy)

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Informacje o Przewodowy przełącznik (2 kanałowy)

Dodaj swoje tradycyjne (nieinteligentne) lampy do ekosystemu Philips Hue — aby móc sterować nimi tak jak lampami Hue. Przewodowy wyłącznik on/off współpracuje z większością tradycyjnych świateł i opraw, umożliwiając ich działanie równolegle z Twoimi lampami Hue. Ta wersja dwukanałowa pozwala kontrolować dwie oddzielne grupy świateł niezależnie za pomocą tego samego przełącznika. Bez potrzeby wymiany klasycznych żyrandoli czy designerskich opraw. Światło, które już znasz i lubisz, staje się inteligentne. Po zainstalowaniu możesz zarządzać swoimi światłami z aplikacji Hue, za pomocą poleceń głosowych lub bezpośrednio z przełącznika na ścianie. Ustaw timery i harmonogramy dopasowane do swojej codziennej rutyny. Zasilane z instalacji elektrycznej w domu — nie trzeba wymieniać baterii. Zamontuj moduł za przełącznikiem ściennym lub w suficie nad oprawą oświetleniową, gdzie dostępny jest przewód neutralny. Ciesz się niezawodnym i szybkim sterowaniem za pomocą Hue Bridge, nawet gdy Wi-Fi nie działa. Więcej informacji: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

  • Zmienia tradycyjne światła w inteligentne
  • Sterowanie inteligentnymi i tradycyjnymi źródłami światła
  • Ustaw timery i harmonogramy świecenia
  • Bez baterii, wymagany przewód neutralny
  • Odblokowuje więcej możliwości z Hue Bridge

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