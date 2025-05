Lampa podłużna Hue Play będąca elementem rozszerzającym (w opakowaniu brak zasilacza) do podłączenia do posiadanych lamp Hue Play. Stwórz wyjątkowy nastrój za pomocą białego i kolorowego światła. Zgraj oświetlenie z domowymi multimediami - podkręć emocje podczas gry, oglądania filmu czy słuchania muzyki. Wykorzystaj dołączone do zestawu stojaki, aby ustawić lampy pionowo, położyć je poziomo lub zamocować za telewizorem. W opakowaniu kabel zasilający i akcesoria do montażu.