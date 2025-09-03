* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności.
Zestaw startowy: 2 podłużne lampy Play light bar + Bridge Pro
Bridge Pro zapewnia Twoim inteligentnym światłom prawdziwe supermoce Wyposażona w nowy procesor zdolny wykonywać skomplikowane algorytmy i funkcje wykorzystujące sztuczną inteligencję, dzięki czemu jest szybszy i ma znacznie większe możliwości niż wcześniejsze rozwiązania. Gdy rozstawisz dołączone podłużne lampy w strefie rozrywki w domu, oglądanie filmów i granie stanie się o wiele bardziej wciągające.
Najważniejsze cechy produktu
- Obsługuje ponad 150 świateł i ponad 50 akcesoriów
- Oprogramowanie MotionAware™ pozwalające wykorzystywać światła jako czujniki ruchu
- Umożliwia zintegrowanie oświetlenia przestrzennego i zabezpieczeń w aplikacji Hue Sync
- White ambiance +16 mln kolorów
- Stworzone z myślą o obszarach telewizyjnych i do gier
Zabezpieczenia Zigbee
Twoja prywatność jest naszym priorytetem. Zigbee i Philips Hue zapobiegają nieautoryzowanemu dostępowi do ekosystemu inteligentnego oświetlenia.
Hue MotionAware™
Ta ekscytująca nowa funkcja dostępna wyłącznie w przypadku Hue Bridge Pro sprawia, że system oświetlenia intuicyjnie reaguje na przemieszczanie się użytkowników w obrębie domu. Używając co najmniej 3 lamp w tym samym pomieszczeniu, możesz utworzyć strefę ruchu, która wykrywa Twoją obecność i uruchamia przypisane do niej światła. Nie musisz mieć oddzielnego czujnika ruchu!
Większa pojemność, szybszy procesor
W porównaniu z Hue Bridge, Hue Bridge Pro oferuje trzykrotnie większą pojemność, obsługę ponad 150 świateł, ponad 50 akcesoriów, 500 aranżacji, a także pięciokrotnie szybszy czas reakcji dzięki nowemu chipowi Hue Chip Pro.
Sterowanie całym domem z dowolnego miejsca
Hue Bridge i Hue Bridge Pro umożliwiają dostęp do systemu inteligentnego domu z dowolnego miejsca za pośrednictwem aplikacji Hue. Steruj oświetleniem, otrzymuj powiadomienia dotyczące bezpieczeństwa — lub po prostu skonfiguruj system z uwzględnieniem automatyzacji w taki sposób, aby działał według harmonogramu.
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Czarny
Materiał
Syntetyk