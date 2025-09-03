Bridge Pro zapewnia Twoim inteligentnym światłom prawdziwe supermoce Wyposażona w nowy procesor zdolny wykonywać skomplikowane algorytmy i funkcje wykorzystujące sztuczną inteligencję, dzięki czemu jest szybszy i ma znacznie większe możliwości niż wcześniejsze rozwiązania. Gdy rozstawisz dołączone podłużne lampy w strefie rozrywki w domu, oglądanie filmów i granie stanie się o wiele bardziej wciągające.