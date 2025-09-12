* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności.
Przycisk Hue Smart button
Ten niewielki przyciski robi wielkie wrażenie. Jedno naciśnięcie pozwala sterować całą instalacją świetlną, przytrzymanie pozwala przyciemnić lub rozjaśnić światło. Ale to nie wszystko! Twoje światła mogą świecić w zalecanej temperaturze barwowej i jasności odpowiednio do pory dnia.
Obecna cena to 95,00 zł
Najważniejsze cechy produktu
- Mostek Hue Bridge jest wymagany
- Steruj oświetleniem jednym kliknięciem
- Dopasowanie oświetlenia do pory dnia
- Możliwość personalizacji ustawień
- Elastyczne, bezprzewodowe mocowanie
Steruj oświetleniem jednym kliknięciem
Jednym kliknięciem możesz sterować swoim inteligentnym oświetleniem bez użycia smartfona. Po prostu naciśnij przycisk, aby włączyć lub wyłączyć światła albo naciśnij go i przytrzymaj, aby przyciemnić lub rozjaśnić. Przycisk Philips Hue Smart button jest od razu skonfigurowany do obsługi wszystkich potrzebnych funkcji i gotowy do użycia wszędzie tam, gdzie go potrzebujesz.
Właściwe oświetlenie w odpowiednim momencie
Inteligentny przycisk Philips Hue Smart button doskonale wie, jakie światło najlepiej pasuje do danej chwili. Przycisk Smart Button dostosowuje temperaturę barwową i jasność oświetlenia do pory dnia, inspirując się światłem naturalnym na zewnątrz. Potrzebujesz zastrzyku energii rano lub relaksującej atmosfery po długim dniu? Przycisk Smart Button wie, jakie światło należy ustawić.
Niestandardowe funkcje
W aplikacji Hue możesz łatwo zaprogramować własny przycisk Philips Hue Smart button. Możesz zmienić ustawienia domyślne i dostosować przycisk do swoich potrzeb — ustawić niestandardową lub zaprogramowaną aranżację świetlną, sterować wszystkimi światłami w pomieszczeniu lub wykonywać inne niestandardowe działania.
Elastyczne, bezprzewodowe mocowanie
Przycisk Philips Hue Smart Button jest urządzeniem bezprzewodowym, które możesz w kilka sekund zainstalować w dowolnym miejscu w domu. Zamień istniejący wyłącznik oświetlenia na dołączoną płytę montażową lub użyj miniaturowego uchwytu, aby zamocować przycisk na dowolnej powierzchni. A może chcesz, żeby był przenośny? Nie ma problemu. Przycisk Smart Button jest wyposażony w magnes, który pozwala umieścić go na dowolnej powierzchni magnetycznej, np. na lodówce.
Dane techniczne
