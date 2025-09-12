Elastyczne, bezprzewodowe mocowanie

Przycisk Philips Hue Smart Button jest urządzeniem bezprzewodowym, które możesz w kilka sekund zainstalować w dowolnym miejscu w domu. Zamień istniejący wyłącznik oświetlenia na dołączoną płytę montażową lub użyj miniaturowego uchwytu, aby zamocować przycisk na dowolnej powierzchni. A może chcesz, żeby był przenośny? Nie ma problemu. Przycisk Smart Button jest wyposażony w magnes, który pozwala umieścić go na dowolnej powierzchni magnetycznej, np. na lodówce.