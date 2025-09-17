Pomoc
  • Działa w każdym domu
  • Natychmiastowa funkcja przyciemniania
  • Łatwe w montażu
Zbliżenie przedniej części produktu Hue White ambiance 1 sztuki, E27

1 sztuki, E27

Inteligentna żarówka LED o trzcionku E27, świecąca szeroką paletą białego światła - od ciepłej do chłodnej bieli. Odpowiednio dobrane oświetlenie pomoże Ci w wieczornym relaksie, łatwi czytanie i koncentrację czy doda energii o poranku. Skorzystaj z połączenia Bluetooth, aby łatwo sterować oświetleniem w jednym pomieszczeniu albo podłącz mostek Philips Hue, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności inteligentnego oświetlenia.

Lampa

Barwa światła

Model

Kształt

Opakowanie

Chwilowy brak towaru

Chcesz wiedzieć, kiedy produkt będzie ponownie dostępny?

Zarejestruj się, aby otrzymać wiadomość e-mail, gdy ten produkt będzie ponownie dostępny. Otrzymasz tę wiadomość e-mail tylko raz — zapoznaj się z naszymi Zasadami poufności w celu uzyskania dodatkowych informacji.

  • Kup teraz, zapłać później z Klarna
  • Darmowa dostawa od 200 PLN
  • 30 dni na zwrot

Najważniejsze cechy produktu

  • White ambiance
  • Obsługa Bluetooth
  • Obsługa mostka Hue Bridge
  • Białe światło ciepłe do zimnego
  • Łatwe sterowanie przez Bluetooth
  • Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
  • Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Wyświetl wszystkie specyfikacje produktów
Znajdź instrukcję obsługi produktu

Poznaj nagradzaną gamę inteligentnych żarówek LED

Poznaj najbogatszą gamę kształtów, rozmiarów i stylów. Te inteligentne żarówki pozwalają oświetlić dom w wyjątkowy sposób i zapewniają obsługę przyciemniania bez konfiguracji oraz wysoką jakość światła.

Porównaj zakresy kolorów Philips Hue

W pomieszczeniach funkcyjnych używaj światła białego z możliwością przyciemniania światła o temperaturach od ciepłej do zimnej. Potrzebujesz czegoś więcej? Uzyskasz jedyne w swoim rodzaju rozwiązanie dzięki milionom kolorów z bogatego wyboru oświetlenia.

łagodnie ciepła biel

Łagodny biały

Oferta światła białego umożliwia oświetlenie o łagodnie ciepłej bieli z możliwością szybkiego, bezprzewodowego ściemniania.

białe ciepłe do chłodnego

Białe ciepłe do chłodnego

Zakres światła białego oferuje 50 000 odcieni światła o ciepłej bieli oraz o barwie zimno-dziennej, a także możliwość szybkiego ściemniania.

milion kolorów

16 mln kolorów światła

Oferta Hue White and Color Ambiance zapewnia światło ciepło-białe, jak i o jasnej bieli oraz miliony kolorów — a także szybkie ściemnianie!

Zarządzaj konfiguracją za pomocą aplikacji

Włączaj i wyłączaj światła, przyciemniaj i rozjaśniaj oświetlenie w pomieszczeniach, ustawiaj aranżacje świetlne i wiele więcej — wszystko w aplikacji Philips Hue.

Zarządzaj konfiguracją za pomocą aplikacji

Obsługa głosem bez użycia rąk

Proste polecenia głosowe umożliwiają sterowanie żarówkami za pomocą Amazon Alexa, Asystenta Google lub Siri.

Obsługa głosem bez użycia rąk

Sterowanie w wybrany sposób

Możesz sterować oświetleniem za pomocą aplikacji Philips Hue, głosowo lub przy użyciu inteligentnych akcesoriów.

Obsługa inteligentnych akcesoriów

Żarówki Philips Hue bezproblemowo współpracują z inteligentnymi akcesoriami, takimi jak regulator przyciemniania Hue Dimmer switch lub inteligentny przycisk Hue Smart button.

Obsługa inteligentnych akcesoriów
Odpowiednie do każdego domu

Odpowiednie do każdego domu

Wszystkie nasze inteligentne żarówki LED mają standardowe rozmiary i typu, więc pasują do prawie każdej oprawy oświetleniowej.

Działa od razu po wyjęciu z opakowania

Działa od razu po wyjęciu z opakowania

Wystarczy po prostu wkręcić żarówkę i gotowe. Po umieszczeniu w oprawie nasze inteligentne żarówki LED można przyciemniać, rozjaśniać i regulować nastrój bez żadnej dodatkowej konfiguracji.

Gdzie umieścić inteligentne żarówki

Pytania i odpowiedzi

Czy różnią się między sobą żarówki Philips „Hue White,” „Hue White Ambiance” oraz „Hue White and Color Ambiance”

Czy żarówki Philips Hue działają ze zwykłymi lampami i oprawami?

Jaki jest zasięg konfiguracji Philips Hue sterowanej za pomocą mostka Hue Bridge?

Jaki jest zasięg konfiguracji Philips Hue sterowanej za pośrednictwem Bluetooth?

Skąd mam wiedzieć, czy mogę używać reflektora punktowego z moim transformatorem?

Pomoc techniczna Hue

Nie możesz znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie?

Zobacz sekcję Pomoc techniczna

Dane techniczne

Wymiary źródła światła

  • Wymiary (szer. × wys. × gł.)

    60x110

Trwałość

Ochrona środowiska

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

Gwarancja

Właściwości światła

Informacje o pakowaniu

Zużycie energii

Wymiary i waga produktu

Serwis

Dane techniczne

Źródło światła

Zawartość opakowania

Obsługiwane wersje

Inne

1 Listę kompatybilności transformatorów MR16 znajdziesz tutaj.

* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności

  • Przelewy24
  • Zapłać z Klarna
  • Apple pay
  • Google pay