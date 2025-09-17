Poznaj najbogatszą gamę kształtów, rozmiarów i stylów. Te inteligentne żarówki pozwalają oświetlić dom w wyjątkowy sposób i zapewniają obsługę przyciemniania bez konfiguracji oraz wysoką jakość światła.
- Działa w każdym domu
- Natychmiastowa funkcja przyciemniania
- Łatwe w montażu
1 sztuki, E27
Inteligentna żarówka LED o trzcionku E27, świecąca szeroką paletą białego światła - od ciepłej do chłodnej bieli. Odpowiednio dobrane oświetlenie pomoże Ci w wieczornym relaksie, łatwi czytanie i koncentrację czy doda energii o poranku. Skorzystaj z połączenia Bluetooth, aby łatwo sterować oświetleniem w jednym pomieszczeniu albo podłącz mostek Philips Hue, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności inteligentnego oświetlenia.
Lampa
Barwa światła
Model
Kształt
Opakowanie
Najważniejsze cechy produktu
- White ambiance
- Obsługa Bluetooth
- Obsługa mostka Hue Bridge
- Białe światło ciepłe do zimnego
- Łatwe sterowanie przez Bluetooth
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
- Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Poznaj nagradzaną gamę inteligentnych żarówek LED
Porównaj zakresy kolorów Philips Hue
W pomieszczeniach funkcyjnych używaj światła białego z możliwością przyciemniania światła o temperaturach od ciepłej do zimnej. Potrzebujesz czegoś więcej? Uzyskasz jedyne w swoim rodzaju rozwiązanie dzięki milionom kolorów z bogatego wyboru oświetlenia.
Łagodny biały
Oferta światła białego umożliwia oświetlenie o łagodnie ciepłej bieli z możliwością szybkiego, bezprzewodowego ściemniania.
Białe ciepłe do chłodnego
Zakres światła białego oferuje 50 000 odcieni światła o ciepłej bieli oraz o barwie zimno-dziennej, a także możliwość szybkiego ściemniania.
16 mln kolorów światła
Oferta Hue White and Color Ambiance zapewnia światło ciepło-białe, jak i o jasnej bieli oraz miliony kolorów — a także szybkie ściemnianie!
Zarządzaj konfiguracją za pomocą aplikacji
Włączaj i wyłączaj światła, przyciemniaj i rozjaśniaj oświetlenie w pomieszczeniach, ustawiaj aranżacje świetlne i wiele więcej — wszystko w aplikacji Philips Hue.
Obsługa głosem bez użycia rąk
Proste polecenia głosowe umożliwiają sterowanie żarówkami za pomocą Amazon Alexa, Asystenta Google lub Siri.
Sterowanie w wybrany sposób
Możesz sterować oświetleniem za pomocą aplikacji Philips Hue, głosowo lub przy użyciu inteligentnych akcesoriów.
Obsługa inteligentnych akcesoriów
Żarówki Philips Hue bezproblemowo współpracują z inteligentnymi akcesoriami, takimi jak regulator przyciemniania Hue Dimmer switch lub inteligentny przycisk Hue Smart button.
Odpowiednie do każdego domu
Wszystkie nasze inteligentne żarówki LED mają standardowe rozmiary i typu, więc pasują do prawie każdej oprawy oświetleniowej.
Działa od razu po wyjęciu z opakowania
Wystarczy po prostu wkręcić żarówkę i gotowe. Po umieszczeniu w oprawie nasze inteligentne żarówki LED można przyciemniać, rozjaśniać i regulować nastrój bez żadnej dodatkowej konfiguracji.
Gdzie umieścić inteligentne żarówki
Czy różnią się między sobą żarówki Philips „Hue White,” „Hue White Ambiance” oraz „Hue White and Color Ambiance”
Czy żarówki Philips Hue działają ze zwykłymi lampami i oprawami?
Jaki jest zasięg konfiguracji Philips Hue sterowanej za pomocą mostka Hue Bridge?
Jaki jest zasięg konfiguracji Philips Hue sterowanej za pośrednictwem Bluetooth?
Skąd mam wiedzieć, czy mogę używać reflektora punktowego z moim transformatorem?
* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności.