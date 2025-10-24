Kinkiet Phoenix
Lampa sufitowa Philips Hue Phoenix z płynną regulacją jasności umożliwia ustawienie zarówno ciepłego, jak i zimnego białego światła LED, które można dobrać do nastroju danej chwili. Mostek Hue (sprzedawany osobno) pozwala podłączyć lampę do domowej sieci Wi-Fi, tak aby można było korzystać z jej funkcji z poziomu urządzenia przenośnego.
Obecna cena to 129,95 zł
Najważniejsze cechy produktu
- White ambiance
- Wbudowane źródło światła LED
- Biały
- Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
- Sterowanie za pomocą głosu*
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Biały
Materiał
Metal