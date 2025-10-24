Dzięki zapewniającej białe nastrojowe światło lampie biurkowej Felicity z systemem Philips Hue możesz dopasować domowe oświetlenie do każdej pory dnia. Za pomocą regulatora przyciemniania ustaw odpowiednie światło, które pomoże Ci odpoczywać, czytać, koncentrować się i nabierać energii.