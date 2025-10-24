Lampa biurkowa Philips Hue Phoenix z płynną regulacją jasności umożliwia ustawienie zarówno ciepłego, jak i zimnego białego światła LED, które można dobrać do nastroju danej chwili. Mostek Hue (sprzedawany osobno) pozwala podłączyć lampę do domowej sieci Wi-Fi, tak aby można było korzystać z jej funkcji z poziomu urządzenia przenośnego.