Lampa stołowa Philips Hue White ambiance Wellner świeci białym światłem o temperaturze barwowej od ciepłej do zimnej i ma wbudowane aranżacje świetlne. Pozwoli nadać wyjątkowego charakteru każdemu pomieszczeniu w Twoim domu. Steruj oświetleniem natychmiastowo za pomocą dołączonego regulatora przyciemniania Hue Dimmer switch lub łącza Bluetooth albo dodaj mostek Philips Hue, by uzyskać dostęp do większej liczby funkcji.