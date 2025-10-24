Lampa biurkowa Wellner
Lampa stołowa Philips Hue White ambiance Wellner świeci białym światłem o temperaturze barwowej od ciepłej do zimnej i ma wbudowane aranżacje świetlne. Pozwoli nadać wyjątkowego charakteru każdemu pomieszczeniu w Twoim domu. Steruj oświetleniem natychmiastowo za pomocą dołączonego regulatora przyciemniania Hue Dimmer switch lub łącza Bluetooth albo dodaj mostek Philips Hue, by uzyskać dostęp do większej liczby funkcji.
Obecna cena to 460,00 zł
Najważniejsze cechy produktu
- White ambiance
- W zestawie z żarówką E27 LED
- Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
- W zestawie z przełącznikiem ściemniania
- Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Biały
Materiał
Szkło