Pomoc
A white smart lamp, a wireless remote control, and product packaging with text Light for your moments, from warm to cool white.

Lampa biurkowa Wellner

Włącz lampę stołową Wellner Philips Hue, emitującą białe nastrojowe światło, do systemu Philips Hue i korzystaj z naturalnego białego oświetlenia, które pomoże Ci się budzić, nabierać energii, koncentrować, czytać i odpoczywać. Ciesz się ponadczasowym wzornictwem tej atrakcyjnej lampy stołowej.

Pozycja nie jest już dostępna

Najważniejsze cechy produktu

  • White ambiance
  • Przełącznik ściemniacza w zestawie
  • E27
  • Biały
  • Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
Wyświetl wszystkie specyfikacje produktów
Find your product manual

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

  • Kolor

    Biały

  • Materiał

    Szkło

Trwałość

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

Właściwości światła

Różne

Wymiary i waga opakowania

Wymiary i waga produktu

Serwis

Dane techniczne

Obsługiwane wersje

Inne

  • Przelewy24
  • Zapłać z Klarna
  • Apple pay
  • Google pay