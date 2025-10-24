Lampa biurkowa Philips Hue White ambiance Wellness Philips Hue White ambiance Aurelle ułatwi Ci czytanie, odpoczynek lub koncentrację albo napełni energią dzięki idealnemu oświetleniu. Steruj oświetleniem natychmiastowo za pomocą dołączonego regulatora przyciemniania Hue Dimmer switch lub aplikacji Bluetooth lub dodaj mostek Philips Hue, aby uzyskać dostęp do większej liczby funkcji inteligentnego oświetlenia.