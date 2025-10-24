Lampa biurkowa Wellness
Lampa biurkowa Philips Hue White ambiance Wellness Philips Hue White ambiance Aurelle ułatwi Ci czytanie, odpoczynek lub koncentrację albo napełni energią dzięki idealnemu oświetleniu. Steruj oświetleniem natychmiastowo za pomocą dołączonego regulatora przyciemniania Hue Dimmer switch lub aplikacji Bluetooth lub dodaj mostek Philips Hue, aby uzyskać dostęp do większej liczby funkcji inteligentnego oświetlenia.
Obecna cena to 460,00 zł
Najważniejsze cechy produktu
- White ambiance
- W zestawie z żarówką E27 LED
- Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
- W zestawie z przełącznikiem ściemniania
- Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Czarny
Materiał
Szkło