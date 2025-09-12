* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności.
Lampa ścienna Explore
Podłącz kinkiet Philips Hue White Ambiance Explore do systemu Philips Hue i ciesz się naturalnym białym światłem, które Cię obudzi, doda energii, ułatwi koncentrację i relaks. Zaprojektowana tak, aby dać Ci światło tam, gdzie go potrzebujesz.
Najważniejsze cechy produktu
- White ambiance
- Przełącznik ściemniacza w zestawie
- E14
- Biały
- Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
Różne tryby oświetlenia: Relaks, Czytanie, Koncentracja i Energia
Światło wpływa na nasz nastrój i zachowanie. Philips Hue może pomóc Ci zmienić codzienne czynności w chwile pełne przyjemności. Zamiast porannej kawy wybierz dzienne, chłodne, jasne światło białe, które zapewnia zastrzyk energii dla ciała i umysłu na cały dzień. Zachowaj skupienie dzięki odpowiednio dostosowanemu naturalnemu, jasnemu światłu białemu. Możesz też wyciągnąć się w fotelu i zrelaksować po długim dniu w otoczeniu delikatnie przyciemnionego światła białego.
Możliwość przyciemniania bez dodatkowej instalacji
Poznaj możliwość wygodnego płynnego przyciemnianie światła dzięki Philips Hue. Nie za jasno, nie za ciemno – po prostu idealnie. Bez konieczności dodatkowych instalacji, pomocy elektryka i wystających kabli.
Stwórz wyjątkowy nastrój za pomocą wybranego koloru światła – od ciepłej bieli po jasne światło dzienne
Stwórz wyjątkowy nastrój dopasowany do Twoich potrzeb i wykonywanych czynności. Poznaj wszystkie kolory białego światła – od mroźnego białego światła jak z zimowego pejzażu, po naturalne jasne oświetlenie przypominające wiosenny świt czy ciepłą biel zachodzącego letniego słońca.
Łatwe, bezprzewodowe sterowanie za pomocą regulatora przyciemniania (w zestawie)
Zasilany bateriami regulator przyciemniania Philips Hue pozwala na łatwe sterowanie białymi źródłami światła, zapewniając nastrojowe oświetlenie. Przełączanie pomiędzy 4 poziomami intensywności oświetlenia jest proste i odbywa się za naciśnięciem przycisku. Regulator przyciemniania można umieścić w dowolnym miejscu pomieszczenia za sprawą jego niewielkiej, eleganckiej stacji dokującej, natomiast samo urządzenie nie wymaga żadnych przewodów. Korzystaj z niego jak z pilota zdalnego sterowania lub zawieś na ścianie, aby cieszyć się sceną świetlną odpowiednią do każdej pory dnia. Pojedynczy regulator przyciemniania może sterować nawet 10 punktami świetlnymi Hue.
Pełna kontrola zdalna kontrola dzięki mostkowi Hue
Podłącz oświetlenie Philips Hue do mostka, aby korzystać z nieograniczonych możliwości systemu.
Uzyskaj odpowiedni kąt padania światła
Ruchoma głowica tego kinkietu jest zaprojektowana tak, aby skierować światło tam, gdzie go najbardziej potrzebujesz.
Zdalne sterowanie, w domu i na zewnątrz
Za pomocą aplikacji mobilnej Philips Hue (dostępna na systemu iOS i Android) można zdalnie sterować oświetleniem z dowolnego miejsca. Będąc poza domem, masz możliwość w każdej chwili sprawdzić, czy wyłączyłeś światło i z łatwością włączyć je na swój powrót. Do zdalnego sterowania oświetleniem konieczny mostek Philips Hue.
Ustaw automatyczne harmonogramy włączania i wyłączania się światła
Funkcja harmonogramu włączania i wyłączania się światła zapewni Ci wygodę, zarówno gdy jesteś jak i gdy nie ma Cię w domu. Możesz sterować oświetleniem zdalnie, ustawić automatyczne włączanie światła na Twój powrót do domu. Philips Hue to oświetlenie, które możesz całkowicie dostosować do swoich potrzeb – ustawienia światłą w każdym pokoju mogą być różne. Harmonogram wieczorny pozwoli na stopniowe przyciemnianie świateł, aż do całkowitego wyłączenia. Do korzystania z fukncjii automatyzacji oświetlenia niezbędny jest mostek Hue.
Budź się i zasypiaj w naturalny sposób
Philips Hue pomaga wstać z łóżka w dobrym nastroju i w pełni wypoczętym. Stopniowo zwiększająca się jasność światła rozświetla sypialnię niczym wschód słońca. W naturalny sposób delikatnie wybudza domowników, zastępując hałaśliwe i nagłe wyrwanie ich budzikiem z głębokiego snu. Zacznij dzień spokojnie, a wieczorem zrelaksuj się w otulającym, ciepłym białym świetle, powoli przygotowującym ciało do regenerującego snu.
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Biały
Materiał
Szkło