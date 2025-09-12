Ustaw automatyczne harmonogramy włączania i wyłączania się światła

Funkcja harmonogramu włączania i wyłączania się światła zapewni Ci wygodę, zarówno gdy jesteś jak i gdy nie ma Cię w domu. Możesz sterować oświetleniem zdalnie, ustawić automatyczne włączanie światła na Twój powrót do domu. Philips Hue to oświetlenie, które możesz całkowicie dostosować do swoich potrzeb – ustawienia światłą w każdym pokoju mogą być różne. Harmonogram wieczorny pozwoli na stopniowe przyciemnianie świateł, aż do całkowitego wyłączenia. Do korzystania z fukncjii automatyzacji oświetlenia niezbędny jest mostek Hue.