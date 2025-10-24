Pomoc
Being Hue pendant light, circular aluminium shape with a matte finish, suspended by cables, illuminated ring visible.

Lampa wisząca Being

Dzięki zapewniającej białe nastrojowe światło lampie zwieszanej Philips Hue Being możesz dopasować domowe oświetlenie do każdej pory dnia. Za pomocą regulatora przyciemniania ustaw odpowiednie światło, które pomoże Ci odpoczywać, czytać, koncentrować się i nabierać energii.

Najważniejsze cechy produktu

  • White ambiance
  • Przełącznik ściemniacza w zestawie
  • Wbudowane źródło światła LED
  • Aluminium
  • Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
