Lampa wisząca Being
Dzięki zapewniającej białe nastrojowe światło lampie zwieszanej Philips Hue Being możesz dopasować domowe oświetlenie do każdej pory dnia. Za pomocą regulatora przyciemniania ustaw odpowiednie światło, które pomoże Ci odpoczywać, czytać, koncentrować się i nabierać energii.
Obecna cena to 1539,00 zł
Najważniejsze cechy produktu
- White ambiance
- Przełącznik ściemniacza w zestawie
- Wbudowane źródło światła LED
- Czarny
- Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Czarny
Materiał
Metal
Plastik